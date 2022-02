Albenga, scatta la mobilitazione: “Tutti in piazza a difesa del nostro ospedale”

Albenga. “Il prossimo 11 marzo tutti in piazza a tutela dell’ospedale di Albenga!“.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e le associazioni del territorio chiamano a raccolta tutti i cittadini a tutela del pronto soccorso e dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON IL SINDACO TOMATIS

L’incontro dello scorso venerdì 18 febbraio, durante il quale il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha mostrato un atteggiamento di chiusura totale nei confronti di una possibile riapertura del pronto soccorso ad Albenga, ha lasciato sbigottita l’intera città oggi in fermento per la difesa del nosocomio ingauno.

Afferma Dino Ardoino, presidente della Consulta del volontariato: “Dobbiamo mobilitarci tutti insieme a tutela del nostro ospedale. Siamo tutti pronti a scendere in Piazza per tutelare quello che è nostro diritto primario. Sono certo che l’adesione sarà altissima. Non rimarremo fermi mentre ci portano via il pronto soccorso!”.

“Si parla di diritto alla salute, non è pensabile che il nostro comprensorio non abbia un pronto soccorso, soprattutto tenendo conto delle difficoltà in termini di viabilità e di infrastrutture che abbiamo e dell’aumento delle presenze che si registrano nei fine settimana e nel periodo estivo” affermano in coro i rappresentanti delle associazioni sentite dall’amministrazione albenganese nelle settimane che hanno preceduto l’incontro con il presidente Toti.

In città si respira un’aria di grande preoccupazione, ma non di rassegnazione: il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, da sempre in prima linea a tutela dell’ospedale, a nome dell’intera amministrazione manifesta la piena volontà di continuare la battaglia a tutela del diritto alla salute dei cittadini dell’intero comprensorio: “Siamo pronti a scendere in piazza!”.

L’appuntamento potrebbe essere il prossimo 11 marzo in modo da permettere a tutti di organizzarsi ed essere presenti!

“Da oggi partiranno una serie di consultazioni con i rappresentanti delle associazioni e con i sindaci del distretto sociosanitario che, mi auguro, facciano lo stesso nelle loro cittadine. Vogliamo coinvolgere più persone possibili per scendere in piazza tutti insieme”.

“Nel frattempo convocherò i sindaci del distretto sociosanitario perché questa è – e deve essere – una battaglia di tutti. Albenga, il suo entroterra e tutto il comprensorio DEVONO avere il pronto soccorso!” conclude il primo cittadino ingauno.

Questo il commento all’iniziativa del presidente della commissione sanità ingauna Diego Distilo: “Dopo l’incontro della commissione sanità con la presenza del Presidente Giovanni Toti e le risposte che ci sono state date è il momento di coalizzarci con le varie città del territorio e con il comprensorio del Santa Corona per far capire che questa non è una guerra tra ospedali ma a favore della sanità. Dall’incontro ne usciamo contenti per la parte degli investimenti che ci saranno per l’ospedale di Albenga non altrettanto per il pronto soccorso e per il punto nascite di Santa Corona per il quale non abbiamo avuto risposte. Personalmente sono felice dopo varie commissioni sanità di essere riuscito a far partecipare il Presidente Toti per la prima volta allo stesso tempo ho notato che le proteste fatte al presidente , dal sottoscritto come da altri , non siano state fatte da altri sindaci che spero faranno sentire la loro voce”.

“Questo non è il momento di prendere meriti per chi organizza le cose ma è il momento di agire bisogna scendere in piazza per manifestare e se servirà far sentire la voce anche nell’evento nazionale ciclistico Milano/Sanremo per far risonare a livello nazionale quanto è importante il pronto soccorso per la nostra zona . Non sto puntando il dito solo contro il Presidente Toti perché la chiusura del pronto soccorso di Albenga era stato fatto con l’assessore regionale del PD Montaldo quindi c’è ne per tutti nessuno faccia il martire ora perché non ne vedo”, ha concluso Distilo.