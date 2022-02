Albenga, restauro piazza della Chiesa a Lusignano: la Soprintendenza approva il progetto

Albenga. È stato approvato anche dalla Soprintendenza il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione e restauro di Piazza della Chiesa in frazione Lusignano redatto dall’Arch. Laura Pizzo.

L’intervento prevede lavori per un importo complessivo di euro 280.000 che vedranno in particolare: la sostituzione della pavimentazione che sarà uniformata con il materiale utilizzato nella riqualificazione delle creuse del Centro Storico, l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’eliminazione del marciapiede d’ingresso, la rimozione dei dissuasori stradali in cemento e dei vasi ubicati all’ingresso della chiesa che sarà valorizzato con diversi interventi e il restauro completo del Risseu.

Nella frazione di Leca, invece, sempre nell’ambito degli interventi monumentali, sono stati affidati alla ditta di Bruno Alessandri di Pieve di Teco i lavori di sistemazione della Cappelletta in via al Cimitero a Leca.

Tale intervento – per il quale era stata stanziata la somma di 40 mila euro – era stato deciso attraverso il bilancio partecipativo (attualmente sospeso a causa del Covid) ad aprile 2019.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Stiamo portando avanti il progetto sulla piazza della chiesa di Lusignano e della stradina attigua alla chiesa prevedendo il restauro del Risseu. Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni da parte della Soprintendenza ora lavoreremo con gli uffici per reperire le risorse necessarie ad eseguire l’opera.

A breve inizierà, inoltre, il restauro della cappelletta in via al Cimitero a Leca impegno che ci eravamo presi attraverso il bilancio partecipativo, Dopo una complessa fase progettuale e autorizzativa finalmente possiamo annunciare che l’intervento inizierà a breve.”

Afferma il consigliere delegato alla frazione di San Fedele e Lusignano Raiko Radiuk: “I lavori di piazza della Chiesa rappresentano il primo passo per la riqualificazione della frazione di Lusignano. Lavoreremo per reperire le risorse necessarie per procedere in tal senso. Ringrazio gli uffici comunali e l’Arch. Laura Pizzo che si è occupata del progetto, per il lavoro svolto”.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra Amministrazione continua ad investire sui progetti di rigenerazione urbana e di riqualificazione importantissimi per riuscire ad intercettare tutti quei finanziamenti necessari per effettuare importanti interventi per il territorio”.