Albenga, opera di pulizia radicale dei canneti sul Lungocenta ad opera della protezione civile

Albenga. Domenica è stata effettuata, a cura della protezione civile, una bonifica con taglio e pulizia radicale, sfalcio del canneto e degli arbusti, presenti all’interno dell’alveo del fiume sul Lungocenta, nel tratto che va dal Ponte Rosso fino alla fine dell’immobile della Croce Bianca.

I cittadini attendevano dopo aver segnalato lo stato di degrado dell’area. Istanza subito raccolta dal comune, che ha dato il via all’intervento (con un’ordinanza urgente) alla radicale pulizia dell’alveo del fiume: la zona infatti è delicata sotto il profilo della sicurezza, risulta rifugio di sbandati e spacciatori che utilizzano il luogo per nascondersi e occultare la droga e in passato è già stata oggetto di incendi.

L’intervento, eseguito con la procedura della somma urgenza, è stato eseguito dai volontari della protezione civile di Albenga con squadre specializzate in questo tipo di interventi ed è durato dalle 8 alle 13. I volontari hanno proceduto al taglio del canneto dove, in passato, tra gli altri, ha avuto luogo un incendio che ha lambito pericolosamente la sede della Croce Bianca.