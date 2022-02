Albenga, malata oncologica scrive a Toti: “Ospedale merita di più”. Ciangherotti: “Si torni al tavolo di confronto”

Albenga. “Sul futuro dell’ospedale di Albenga mi rivolgo direttamente all’assessore alla Sanità ligure Giovanni Toti. Caro presidente, se non vuole prendere in considerazione le richieste del comprensorio ingauno e delle istituzioni, ascolti almeno il grido d’allarme lanciato da quei pazienti che, loro malgrado, hanno avuto a che fare con il Santa Maria di Misericordia e che oggi le scrivono per chiederle rispetto per la struttura”. A parlare è il consigliere di minoranza albenganese Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista riporta il caso di una cittadina ingauna malata oncologica: “Questa donna – spiega Ciangherotti – ha preso carta e penna e le ha scritto per raccontarle la sua esperienza al Santa Maria di Misericordia. Le sue parole mi hanno colpito molto e rappresentano la perfetta sintesi di quello che da tempo cerco instancabilmente di spiegarle. Lucia (nome di fantasia) sta svolgendo terapia riabilitativa nell’ospedale di Albenga. Nella lettera a lei indirizzata, le ricorda l’eccellenza del reparto di ginecologia, la professionalità e l’umanità del personale sanitario, la pulizia dei locali e, più in generale, l’efficienza di tutta la struttura ospedaliera”.

“Il messaggio che le sta mandando questa donna è tanto semplice quanto essenziale – sottolinea il consigliere albenganese rivolgendosi all’assessore alla Sanità ligure -. L’ospedale di Albenga merita molto di più del trattamento che gli è stato riservato. E queste, caro presidente Toti, non sono parole mie, ma di Lucia. Che nella sua lettera le ricorda anche quanto sia importante per il territorio ingauno la presenza di un pronto soccorso”.

Secondo Ciangherotti, dal racconto della donna emergerebbe anche un altro aspetto: “Da tempo le ricordo gli inaccettabili tempi d’attesa che spesso costringono i cittadini a code da terzo mondo presso l’ospedale Santa Corona. Per una Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) a Pietra Ligure i tempi di attesa sono di un anno. Lo sa bene Lucia, che nelle sue righe le ricorda che non è nemmeno più possibile svolgere questo esame ad Albenga”.

“Caro governatore Toti – conclude Ciangherotti -, faccio mie le parole utilizzate da Lucia alla fine della sua lettera. ‘Io, come tanti, l’ho votata e appoggiata. Non ci deluda, perché il malessere che lei ha creato con certe decisioni è aumentato insieme alla delusione’. Presidente, torni subito al tavolo di confronto. L’ospedale di Albenga e tutti i cittadini del comprensorio ingauno meritano rispetto. A cominciare dalla sua presenza fisica agli incontri”.