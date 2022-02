Albenga, la Lega contro il sindaco: “Assurdo che Tomatis si muova da solo per la difesa del nostro ospedale”

ALbenga. “Il Sindaco Riccardo Tomatis incontra in solitaria le associazioni di volontariato, di fatto spodestando delle sue competenze la Commissione sanità per due ordini di ragioni: prima di tutto perché in Commissione la sua proposta di raddoppiare l’ospedale di Albenga è stata presa come una boutade per nascondere la sua approvazione al declassamento del Ppi di Albenga, anche da parte dei sindaci del territorio presenti, e in secondo luogo perché a presiedere la Commissione sanità è il Geometra Diego Distilo che oggi il sindaco finge di non aver mai visto nella sua maggioranza di governo”. Lo dichiarano il capogruppo Lega Salvini Premier Cristina Porro e Gerolamo Calleri.

“Troviamo assurdo, ed ingiustificato, che il Sindaco Tomatis non cerchi di muoversi, in unione con tutte le forze politiche, per la difesa del nostro Ospedale”, proseguono.

“Privo di qualsivoglia autorevolezza in campo sanitario, e disattendendo vergognosamente quanto verbalizzato alla prima riunione della commissione sanità (ove si decide di procedere in seno alla commissione medesima ad incontrare tutte le associazioni territoriali) il sindaco – con smania da prima donna – si organizza gli incontri con il mondo delle associazioni prendendo in giro tutti i direttivi incontrati. L’ospedale di Albenga va difeso e sostenuto negli organi deputati e la Commissione consiliare speciale è stata istituita appositamente a questo fine per fare sintesi di iniziative. C’è da sorridere se si pensa che il Sindaco Tomatis prima aveva provato coi Sindaci, adesso con le Associazioni e magari prossimamente proverà in assemblea condominiale non trovando sponda da nessuna parte”.