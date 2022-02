Albenga, iniziata la pulizia delle campane della raccolta differenziata e delle aree sottostanti

Albenga. Nella giornata di ieri la Sat ha provveduto a lavare e disinfettare le campane per la raccolta rifiuti nel centro cittadino e l’area ad esse sottostanti. Si ricorda che tali operazioni vengono svolte periodicamente dalla ditta che gestisce il servizio.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “La pulizia delle campane dei rifiuti e dell’area ad esse sottostanti è particolarmente importante e viene effettuata a cadenza regolare in tutta la città da parte della Sat che ringrazio per il servizio. Con l’occasione invito ancora una volta i cittadini a comportarsi secondo le regole del vivere civile, effettuare la raccolta differenziata correttamente e non abbandonare i rifiuti per strada. Solo così potremo avere una città pulita”.

Si ricorda che è sempre attivo il Centro di Raccolta Comunale di Albenga nell’ex Caserma Aldo Turinetto. L’accesso avviene dall’entrata laterale adiacente all’area tamponi. Per info è possibile contattare il numero verde Sat 800.966.156. Qui tutte le informazioni utili sul tema raccolta differenziata.