Albenga, iniziata la procedura di gara per l’integrazione dell’assistenza domiciliare

Albenga. “Vista la carenza di personale in organico al servizio domiciliare anziani, in data 14 febbraio è iniziata la procedura di gara per l’integrazione dell’assistenza domiciliare”.

A dirlo è l’assessore del Comune di Albenga Marta Gaia, che risponde così al consigliere di minoranza Tomatis: “Lo ringrazio per l’attenzione costante sull’operato dell’amministrazione, probabilmente, però, il tempo che dedica ai comunicati dovrebbe dedicarlo a vedere gli atti di giunta e i conseguenti atti tecnici”.

“Le procedure si concluderanno il 1° marzo e il 3 vi sarà l’apertura delle buste con l’assegnazione del servizio nei giorni successivi – specifica -. Il nostro personale verrà quindi affiancato da altri 3 professionisti al fine di ritornare a dare una risposta adeguata ai cittadini”.

“Oltre a questo si sta lavorando insieme a enti del terzo settore per ampliare l’offerta per le persone anziane con attività di socializzazione anche a domicilio” aggiunge, poi conclude “facendo presente al consigliere Roberto Tomatis che i problemi e le difficoltà delle famiglie non si affrontano con comunicati stampa meramente di polemica politica, ma con il lavoro giornaliero sul campo e la ricerca di soluzioni realizzabili”.