Albenga, il Vescovo Borghetti domenica celebra in Cattedrale San Michele la Giornata per la vita

Albenga. Si festeggia domenica prossima in tutta Italia la 44a Giornata per la vita e nella Diocesi di Albenga-Imperia, per l’occasione, il Vescovo diocesano Guglielmo Borghetti celebrerà la messa solenne per la vita nascente in Cattedrale San Michele alle ore 10.30.

All’evento sono stati invitati tutti i bimbi di Albenga nati nel 2021, 112 bimbi partoriti negli Ospedali di Savona (82) Imperia (23), Genova (4) Pietra Ligure (2) e Padova (1). I genitori di 112 bimbi (Maschi 50- Femmine 62), di cui 35 stranieri (Maschi 12- Femmine 23) hanno ricevuto la lettera a casa con la proposta di partecipare alla festa insieme ai propri bimbi. A tutti loro simbolicamente viene dedicata la festa per la loro nascita, nella speranza che il dono della vita nascente sia sempre più apprezzato, accolto e custodito nelle famiglie.

Al termine della celebrazione, verranno distribuite primule colorate, segno della vita nascente, e le offerte ricavate verranno impiegate per l’acquisto di pannolini, latte ed omogeneizzati da distribuire durante l’anno alle famiglie alle prese con la crescita di un neonato. La festa è stata organizzata dal Centro aiuto vita ingauno e dal Centro per la famiglia e vita di Imperia. Saranno presenti in delegazione i direttivi di entrambe le associazioni, con i loro rispettivi presidenti, Eugenio Gedda per Albenga e Giuseppe Bottino per Imperia.

“Il nostro Centro oramai è diventato un punto di riferimento per chi decide di accogliere il dono di un bimbo anche in mezzo alle difficoltà economiche e psicologiche – spiega Ginetta Perrone fondatrice, nel 2005, del Cav-ingauno -. Abbiamo convinto tante mamme a rinunciare all’aborto e ogni volta che in qualche modo ci arriva una richiesta di aiuto, mettiamo in moto una macchina di aiuti che risulta alla fine efficace. In tutto il 2021, gli aborti nel mondo sono stati 42,6 milioni, un numero spaventoso che deve farci riflettere sull’urgenza di politiche a favore della vita nascente”.

“La pratica abortiva, secondo il sito Worldometer.info specializzato nell’elaborazione di dati su fenomeni globali di ogni tipo, è al vertice delle cause di morte, seguita da 13 milioni di morti per le malattie trasmissibili, 8,2 milioni per il cancro, 5 milioni per il tabagismo, 3 milioni e mezzo per il Covid, 1,7 milioni per l’Aids, 1,3 per gli incidenti stradali, 1,1 per i suicidi. In Italia, l’ultimo rapporto ufficiale parla di 67.638 interruzioni di gravidanza nel 2020, cifra in calo ormai da diversi anni, anche se non tiene conto della pillola abortiva oramai così in voga. Noi comunque continuiamo a lavorare per cercare di azzerrare sempre di più il ricorso all’aborto volontario sul nostro territorio, fornendo sostegno economico e psicologico a chi si trovi in condizioni fragili per dover scegliere”, conclude il Vicepresidente del Cav-ingauno Ginetta Perrone.