Albenga, il Comune rassicura: “Campo solare mai in discussione, pronta variazione di bilancio”

Albenga. “Il consigliere Tomatis, forse confuso dalle vicende interne del suo partito fratelli d’Italia, si è accorto “solo” due mesi dopo che nel bilancio di previsione, da lui votato in consiglio comunale, non c’è il capitolo per il campo solare. Stia pure tranquillo che dopo il successo dello scorso anno nessuno ha mai messo in dubbio la realizzazione di questa attività, l’amministrazione infatti inserirà in sede di variazione i fondi necessari all’organizzazione del campo solare”.

Così il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis risponde al consigliere di minoranza sul servizio estivo.

“Il campo solare è stato una delle iniziative più riuscite ed apprezzate della scorsa estate, realizzato in collaborazione con la lega navale, ha permesso a molti bambini di vivere esperienze uniche legate al mondo del mare, dalle escursioni in barca alla scoperta del mondo marino”.

“È stata rivolta una particolare attenzione alla disabilità, ormai diventata una missione per l’assessore Marta Gaia, in quanto la spiaggia scelta era dotata di particolari attrezzature che permettevano di aiutare, in caso di necessità, anche i bambini con disabilità motoria a raggiungere il mare” aggiunge il sindaco Tomatis.

“Il successo dell’iniziativa che anche quest’anno si replicherà è stato sottolineato anche dall’apprezzamento di molti genitori che hanno voluto complimentarsi per l’organizzazione”.

“Un ringraziamento particolare va alla Lega Navale che ha creduto da subito nel progetto e lo ha seguito con entusiasmo e partecipazione, permettendo uno scambio tra generazioni, altro valore aggiunto di questo campo solare”.

“Invitiamo quindi il consigliere Tomatis a votare con noi la variazione di bilancio sullo stanziamento dei fondi per poter realizzare tutto questo e a visitare quest’estate il campo solare per rendersi conto con quale passione viene organizzato” conclude il primo cittadino ingauno.