Albenga, Ciangherotti (FI): “Sull’ospedale il sindaco ha cambiato idea perché ha paura di perdere consensi”

Albenga. “Dopo due anni il sindaco Riccardo Tomatis ha finalmente capito che l’unico modo per garantire la salute dei cittadini é quello di potenziare il Santa Maria di Misericordia, un ospedale che ha tutte le caratteristiche per essere trasformato in un presidio sanitario comprensoriale dotato di servizi e specialitá di altissimo livello”. Il capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti commenta così le parole del sindaco Tomatis pronunciate nel corso del podcast di IVG “La Telefonata”.

“Tomatis evidentemente e per la prima volta ha ragionato e messo da parte la politica che non é il suo mestiere, ricordando di essere un medico e quindi di dover assicurare la salute pubblica. Cosa é successo quindi?”, si domanda l’esponente forzista.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON IL SINDACO DI ALBENGA

“Ragionando – dice Ciangherotti- é tornato sui suoi passi. Lo ha fatto dopo aver ideato e caldeggiato, sbagliando, la trasformazione di un punto di primo intervento in un ambulatorio per medici della mutua. Un esperimento che non solo ha declassato ulteriormente il nostro ospedale ma addirittura ha creato solo danni alla nostra comunità e che sta naufragando. Il sindaco di Albenga ha ripetuto, in quel frangente, gli stessi errori della giunta Burlando quando aveva deciso di azzoppare il nostro ospedale. Ma ora, incredibilmente, ha cambiato strada e pensiero. Il motivo di questo suo atteggiamento é semplice: forse ha paura di perdere consensi, visto che siamo al giro di boa di un mandato amministrativo fatto solo di promesse che non hanno portato a nessun risultato concreto. Sulla questione ospedale il sindaco ha deciso di sterzare, di cambiare strada. Ha compreso che la creazione di un vero e unico ospedale ad Albenga é l’unico modo per dare una risposta ad un territorio che non é più grado di sopportare altri errori della politica”.

“Piace quindi aver appreso che il sindaco di una città rimasto seduto su una poltrona traballante per tanto tempo abbia finalmente capito, grazie anche alla minoranza di centrodestra seduta in consiglio, le reali esigenze di un comprensorio e anche del suo elettorato che voleva certezze quando é salito a ‘palazzo’. Governare una città come Albenga, la seconda della provincia, non é cosa semplice. Oggi pomeriggio, con l’intervento del governatore Toti in commissione Sanità, il sindaco non perda l’occasione di ribadire con forza quanto già detto pubblicamente ai media: rafforzare il servizio ospedaliero ad Albenga, creare qui un polo di eccellenza di primo livello e chiedere con forza, e possiamo farlo tutti insieme, di spendere i soldi a disposizione della Regione verso l’unica vera realtà ospedaliera esistente in grado di diventare un presidio ospedaliero di altissimo livello con servizi e reparti utili e importanti per la comunità”, conclude Ciangherotti.