Albenga, calci e pugni tra due persone in via Massone: intervengono i carabinieri

Albenga. Un diverbio è sfociato in calci e pugni questa mattina ad Albenga, tra via Massone e via Dalmazia. A intervenire tempestivamente i carabinieri della compagnia di Albenga che hanno evitato un possibile peggioramento della lite tra due uomini, fermandoli e portandoli in caserma per gli accertamenti del caso.

A mettersi letteralmente le mani addosso (anche con l’uso di cric), davanti ad alcuni passanti, due persone di origini marocchine. Alcune, fortunatamente di lieve gravità, le ferite riportate a seguito dello scontro fisico.

Purtroppo l’episodio non è nuovo in zona ed è spesso causato dall’uso di alcool.