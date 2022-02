Albenga Bow Trophy, conclusa una prima edizione di successo

Albenga. Si è svolta nel fine settimana scorso, al Palamarco di Albenga, la prima edizione dell’Albenga Bow Trophy 2022, gara nazionale di tiro con l’arco che ha visto la partecipazione di numerosi atleti di altissimo livello.

L’evento è stato organizzato dalla Compagnia Arcieri 5 Stelle, con il patrocinio del Comune di Albenga ed in collaborazione con la US Bocciofila Palasport Albenga. Ha visto la partecipazione di circa 120 atleti, provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana.

Su tutti l’argento di Tokyo 2020 Mauro Nespoli, affiancato da sei campioni mondiali e da diversi campioni italiani, che si sono alternati sulla linea di tiro in quattro turni tra sabato e domenica.

Mauro Nespoli e Vanessa Landi hanno vinto tra gli olimpici Seniores, dove è arrivato terzo il portacolori degli Arcieri 5 Stelle Saber Ben Fekih Ali. Nell’olimpico sugli scudi anche le promesse savonesi Beatrice Tarantini, vincitrice tra le Allieve, e l’ingauna Elena Lucia tra le Ragazze. Entrambe le atlete parteciperanno ai prossimi campionati italiani indoor, in programma dal 24 al 27 febbraio a Rimini.

Altri due grandi successi per il fortissimo e neo azzurro Roberto Carosati e per la campionessa mondiale Marcella Tonioli, vincitori tra i Seniores compound. Vittoria per il campionissimo genovese Fabio Pittaluga, che vanta al suo attivo il titolo europeo, nell’arco nudo tra i Master maschili.

Grande soddisfazione per il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che, insieme al consigliere federale Enrico Rebagliati, al sabato hanno premiato con un riconoscimento sia l’olimpionico Mauro Nespoli sia l’arbitro internazionale Fulvio Cantini, alla sua ultima direzione arbitrale dopo una lunga e meravigliosa carriera; è stato arbitro sia alle Olimpiadi di Londra 2012 che a Tokyo 2020, oltre che ad otto Mondiali ed innumerevoli tappe di Coppa del Mondo.

Il presidente degli Arcieri 5 Stelle Piero Merlone ha ringraziato l’amministrazione albenganese e in special modo l’ufficio sport e turismo per il grande aiuto ricevuto e tutti i membri della Compagnia 5 Stelle che, con il loro lavoro, hanno permesso la realizzazione di questa bellissima competizione.

Mauro Nespoli

Marcella Tonioli

Fulvio Cantini

Un momento della premiazione