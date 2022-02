Albenga al lavoro sugli asfalti: interventi a Sales e Campochiesa

Albenga. Sono iniziati ieri mattina i lavori di asfaltatura a Salea in Regione Roberti. L’intervento dell’importo di circa 33 mila euro è stato affidato alla ditta Icose e si va a sommare agli altri interventi di asfaltatura effettuati dal Comune di Albenga che ha posto un’attenzione particolare anche alle frazioni.

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Interventi diffusi e a 360° su tutto il territorio. L’intenzione dell’Amministrazione è senza dubbio quella di continuare con le asfaltature focalizzando l’attenzione in primis all’aspetto della sicurezza stradale e dando risposte concrete alla Città e ai cittadini”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra Amministrazione, in piena sinergia con gli uffici comunali che ringrazio per la collaborazione, oltre alle grandi opere continua ad occuparsi della manutenzione straordinaria ed ordinaria della Città con una programmazione che interessa i diversi aspetti del nostro territorio. Stiamo portando avanti diversi interventi relativi al piano asfalti e continueremo a lavorare in questa direzione”.

Ma non solo. Contestualmente, infatti, sono iniziati anche gli interventi di ripristino degli asfalti a Campochiesa tra la madonnina e la polveriera relativi alle manomissioni di suolo pubblico occorse durante le scorse stagioni.

Afferma Raiko Radiuk consigliere delegato alla supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio: “Sono in atto alcuni interventi di asfaltatura di ripristino a Campochiesa a seguito delle manomissioni di suolo pubblico effettuate da privati e da gestori di servizi pubblici primari, come gas, acqua, telefonia ed altri. Nei prossimi mesi sono in programma altri interventi di questo tipo e per questo ringraziamo le società interessate per la disponibilità e la collaborazione dimostrata”.

Aggiunge Ilaria Calleri delegata alla frazione: “Sono soddisfatta dell’intervento in essere certa che darà una risposta agli abitanti della zona. L’impegno dell’Amministrazione e degli uffici è quello di continuare a vigilare sugli interventi che vengono effettuati sul territorio”.