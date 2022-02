Alassio, una piastrella alla memoria del deportato Luigi Therisod

Alassio. Si terrà domani alle 10 presso il muretto di Alassio una cerimonia voluta dall’Aned, Associazione Nazionale Ex deportati nei Campi Nazisti, dall’Anpi, sezione di Alassio-Laigueglia e dal Comune di Alassio, con lo scoprimento della piastrella dedicata al partigiano Luigi Therisod, deportato e morto a Mauthausen nel 1944.

“A pochi giorni dalla Giornata della Memoria – commenta Marco Melgrati che guiderà la cerimonia – un altro momento per non dimenticare e perchè conoscere la nostra storia possa aiutare a non commettere errori già commessi”.

Luigi Therisod, era nato a Calamandrana il 4 febbraio 1925 ma era residente nel Comune di Alassio. “Deportato politico il 10 marzo 1944 a Mauthausen, morto nel sottocampo di Gusen il 1 settembre 1944 – si legge sulla piastrella – Alle future generazioni affichè imparino i vivi dal destino dei morti”.

Interverranno con il sindaco Marco Melgrati; il presidente Aned Simone Falco; la presidente Anpi Franca Oliva. La cittadinanza è invitata a partecipare