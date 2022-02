Alassio, un convegno online per comprendere come utilizzare lo Sportello Unico delle attività produttive

Alassio. Prosegue il processo di digitalizzazione del Comune di Alassio ampliando come previsto i servizi disponibili sul portale delle pratiche online. Il Comune ha organizzato un evento online durante il quale verrà spiegato come utilizzare lo sportello telematico del portale SUAP e in conclusione riserverà spazio per presentare eventuali dubbi o domande. L’evento avrà luogo venerdì 25 febbraio a partire dalle ore 10, e sarà moderato da Roberto Locati, dell’area promozione progetti digitali del Gruppo Maggioli.

Dopo i saluti istituzionali di rito da parte del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e di Rocco Invernizzi, assessore all’Informatica del Comune di Alassio, si succederanno gli interventi tecnici: “Le strategie per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e professionisti” a cura del referente commerciale C&C sistemi del Gruppo Maggioli; “Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per la digitalizzazione della pubblica amministrazione” a cura di Giovanni Bonati, manager del Gruppo Maggioli; e “Presentiamo insieme una pratica digitale” a cura di Luigi Marzano, responsabile tecnico dell’area Cittadinanza digitale del Gruppo Maggioli.

Si concluderà con domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico che si sarà iscritto all’evento. Per partecipare, infatti, è obbligatoria l’iscrizione al seguente link. Dopo l’iscrizione verrà inviato un email con le indicazioni per accedere all’evento.

Un percorso, quello della digitalizzazione, “reso possibile grazie alla collaborazione del settore edilizia e urbanistica (assessore Franca Giannotta) e del settore Commercio (assessore Fabio Macheda) – fanno sapere dal Comune – Il nostro slogan: salta la coda con lo sportello dei servizi online del Comune di Alassio”.