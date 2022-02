Alassio Salute, rinnovati i servizi socio-sanitari: stanziati circa 40 mila euro

Alassio. “In un quadro sanitario ancora scosso dalla coda della pandemia, alla luce delle recenti comunicazioni rispetto ai presidi sanitari del territorio, realtà come quella di Alassio Salute, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per individuare percorsi assistenziali integrati rispetto ai bisogni di salute della persona che richiedono unitamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, in grado di garantire la continuità tra azioni di cura e riabilitazione”: Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Sanitarie, e tutta l’Amministrazione Melgrati ter non hanno dubbi sul ruolo del centro medico alassino e recentemente hanno dato mandato agli uffici per il rinnovo della convenzione che ogni anno consente al Centro Medico dei medici di medicina generale della città di Alassio di proseguire la propria attività implementando servizi e disponibilità nei confronti dell’utenza.

Sette giorni su sette, dalle 7 alle 19 sempre, e dalle 9 alle 13 nei festivi e dalle 9 alle 16 nei festivi durante i periodi di maggiore flusso turistico, Alassio Salute si è distinta da subito per la capacità di prevedere le necessità dell’utenza e di coordinarsi per rispondere alle richieste.

“Lo ha dimostrato sempre – prosegue Macheda – sia in “tempi di pace” sia in “tempi di guerra” alla pandemia, trasformandosi in centro per tamponi e per vaccini. Operando sempre in sicurezza e pionieri nel servizio di telemedicina, anche fisiatrica”.​

“Per questa ragione – la conclusion di Macheda – la giunta comunale ha voluto dare continuità alla prestazione di Alassio Salute, assicurando sul territorio un Centro socio sanitario polifunzionale in grado di fornire servizi di assistenza alla cittadinanza sette giorni su sette e finalizzato a gestire i maggiori e rilevanti flussi di utenza turistica. Con un’apposita determina il Dirigente del II Settore procederà all’adozione di ogni adempimento, sulla base dell’indirizzo dettato, ivi compreso l’impegno di spesa di Euro 39.600 comprensivi di oneri fiscali”.