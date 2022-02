Alassio, la protesta: “Spesi 7 mila euro per un murales”. Ma il Comune replica: “Costo di 3500”

Alassio. Polemica sui costi sostenuti dal Comune per la realizzazione del murales dedicato ai presidenti della Repubblica italiana ad Alassio. Infatti, secondo alcuni cittadini sarebbe costato 7mila euro e non 3500.

Il Comune – interpellato su queste dichiarazioni – stoppa subito le polemiche e chiarisce: “La realizzazione del murales è costata 3.500 euro, lo stanziamento è stato però di 7 mila euro, ma solo in via prudenziale, perché si pensava di dover pagare anche i pernottamenti dell’artista, cosa poi non avvenuta. Inoltre – aggiungono – quando saranno risolti i problemi con la Soprintendenza inerenti al Murales, sarà inaugurata una mostra all’Anglicana, concessa gratuitamente dove l’artista senza costi ulteriori esporrà i pannelli da cui ha ricavato i soggetti per il murales”.

IL CASO

L’amministrazione comunale aveva avviato il progetto nell’ottobre 2021 perchè l’opera fosse pronta per l’elezione del Capo dello Stato. Il muro di contenimento posizionato sulla strada tra Solva e Vegliasco, da grigio e anonimo sarebbe stato abbellito, con i volti dei presidenti, da Roberto Collodoro, in arte Ròbico, artista siciliano molto quotato per i suoi murales.

Un’ opera di grande presenza scenica, realizzata sulla scia del bellissimo murales dedicato ai campioni del ciclismo sul lungo fiume Centa di Albenga, dagli studenti del Liceo Giordano Bruno. Ma, ahimè, una volta terminata l’opera arriva la scoperta: mancava il via ai lavori della Soprintendenza.

Il Comune che lo aveva voluto e finanziato, nella fretta, era andato avanti senza aver ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza. La sua mancanza ha provocato molte polemiche e l’intervento dei carabinieri del Noe, Nucleo Operativo Ecologico, che si sono recati in Comune per acquisire tutta la documentazione.

Il vice sindaco Angelo Galtieri davanti al mancato permesso della Soprintendenza aveva precisato: “Verificheremo quali sono le incompatibilità previste dalle normative. Ci adegueremo perfettamente a quanto indicheranno la Soprintenednza e gli organi preposti. L’indicazione è che comunque non crea né aumenti volumetrici, né incompatibilità ambientale, l’opera”.

“Un piccolo Monte Rushmore ad Alassio, per un progetto di valore artistico e istituzionale che al Comune è costato poco, circa 3.500 euro: le spese per i pasti dell’artista e per l’elevatore su cui ha lavorato”. L’autore e l’amministrazione avevano un sogno: la presenza del presidente rieletto Mattarella all’inaugurazione dell’opera. “Sarebbe un grande onore, è siciliano come me” aveva detto lo street artist, che spiegava così il colore rosa e la scritta #QuoteRosa a fine murales: “Mettere il rosa in senso un po’ provocatorio di sfondo, che è l’unico rosa che possiamo vedere alle spalle di tutti questi uomini che ci governano…”.