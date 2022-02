Alassio, incidente sul lavoro: trauma cranico per un operaio e trasporto d’urgenza in ospedale

Alassio. Incidente sul lavoro, questa mattina in via Giuseppe Garibaldi ad Alassio. È successo una manciata di minuti dopo le 9, in una palazzina privata che si trova ad un centinaio di metri dall’hotel Diana, dove è presente un cantiere.

A rimanere ferito, pare in modo grave, è stato P.F., un operaio italiano di 47 anni. Per cause ancora da accertare, è stato colpito in piena fronte da una pesante asse di legno. Ha riportato un trauma cranico ed immediata è scattata la chiamata ai soccorsi.

Tempestivo l’intervento della croce bianca di Albenga e del personale del 118: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasporto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito da alcuni operai ai microfoni di Ivg si è trattato “di un incidente”: hanno sentito il ferito, che secondo la loro versione si trovava insieme ad un collega, gridare e quando sono arrivati da lui lo hanno trovato con una evidente ferita alla testa, ma è rimasto cosciente tutto il tempo.

Sul posto è giunto anche il personale Psal – Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Asl2 per le verifiche del caso.