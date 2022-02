Alassio in lutto per la scomparsa di Gianni Botto: per 30 anni concessionario dei bagni Molo

Alassio. La comunità alassina in lutto per scomparsa di Gianni Botto, per 30 anni (dal 1987 al 2017) concessionario dei bagni Molo e figura di riferimento per tutti i balneari alassini.

Insignito con l’Alassino d’Oro a dicembre 2017 dall’ex sindaco Canepa, Botto è scomparso all’età di 68 anni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Lascia la moglie Carina, i figli Massimiliano, Valeria e Viriginia e il fratello Giulio.

I funerali si svolgeranno venerdì mattina, alle 10,30, nella parrocchia di Sant’Ambrogio, ad Alassio dove domani (giovedì), alle 20,30, sarà recitato il rosario. Dopo il rito funebre, la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia a Varzi (PV), paese originario di Botto.

La notizia si è subito diffusa per le vie e i caruggi alassini dove numerosissime sono state le testimonianze in suo ricordo. In primis, da parte del presidente dell’associazione Bagni Marini Emanuele Schivo: “Se n’è andato un collega, un amico, una persona speciale con un cuore enorme. Gianni era una colonna per l’Associazione e nonostante la malattia che lo aveva portato ultimamente lontano dalla spiaggia comunque rimaneva presente spesso con i suoi consigli”.

“Un punto di riferimento, un trascinatore. Un’energia positiva che contagiava tutti. Ti porteremo sempre con noi. Buon viaggio Gianni. Siamo vicini ai suoi familiari ai quali porgiamo con il cuore le nostre condoglianze”.