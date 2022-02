Alassio in lutto per la scomparsa di don Giovanni Favaro

Alassio. La comunità di Alassio, in lutto, piange la scomparsa di don Giovanni Favaro. Sacerdote salesiano, missionario, insegnante di lettere e direttore, è stato presente nell’Opera di Alassio per quasi 40 anni.

Questa sera (14 febbraio), alle 19, nella chiesa dei Salesiani ad Alassio si terrà il rosario mentre domani (martedì), alle 17, nella stessa chiesa, verranno celebrati i funerali. La salma rimarrà ad Alassio fino a mercoledì mattina e poi sarà trasferita a Trebaseleghe (PD), sua città natale, dove verrà sepolto.

“In questo periodo si è distinto per la sua vicinanza ai giovani e alle persone bisognose di aiuto, di sostegno e conforto, per la sua bontà e umanità, hanno fatto sapere dalla comunità salesiana di Alassio. – Nelle sue opere ha manifestato la sua fede, è stato un esempio prezioso di sollecitudine fraterna e carità, e per questo vogliamo ringraziare il Signore che l’ha mandato fra noi e ci ha permesso di conoscerlo”.

“Vi chiediamo di unirvi a noi nella preghiera perché il Signore lo accolga, assieme a San Giovanni Bosco, nella Luce dei suoi eletti”, hanno concluso.