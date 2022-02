Alassio. Folla commossa, ad Alassio, per l’ultimo saluto a Gianni Botto, scomparso all’età di 68 anni. Oltre un centinaio di persone hanno gremito, all’interno e all’esterno (nel rispetto delle normative anti-Covid), la chiesa di Sant’Ambrogio per prendere parte ai funerali, che si sono svolti questa mattina.

“Leggendo e ascoltando le tante persone che hanno conosciuto Gianni, – ha affermato don Dario nell’omelia, – si capisce perfettamente che bella persona fosse. Il dolore per le perdite ci accomuna tutti: in questi momenti capiamo ancor di piú quanto siano importanti le persone accanto a noi. Nel momento in cui non ci sono piú, ci viene strappato letteralmente un pezzo di noi. E finiamo in un turbinio di emozioni e ricordi, belli e piú faticosi. Ma è in questi momenti che il Signore irrompe”.

“Quando Gianni partirà e andrà nel luogo dove riposano i corpi, non sarà la fine di tutto. È questo il momento in cui dobbiamo aggrapparci alla fede, che ci dice che dopo la morte c’è un posto per noi. E chi va di là continua ad amarci, un amore che non puó essere spezzato da niente, nemmeno dalla morte”, ha concluso.

A seguire, è stata recitata la “preghiera del marinaio”, ad opera dell’associazione Marinai d’Italia.

Sul feretro, una maglia rossa da bagnino. Botto, infatti, è stato per 30 anni (dal 1987 al 2017) concessionario dei bagni Molo e figura di riferimento per tutti i balneari alassini. Era stato anche insignito dell’Alassino d’Oro a dicembre 2017 dall’ex sindaco Canepa.

Ha lasciato la moglie Carina, i figli Massimiliano, Valeria e Viriginia e il fratello Giulio.

Dopo il rito funebre, la salma è partita per l’ultimo viaggio verso la tomba di famiglia, a Varzi (PV), suo paese di origine.