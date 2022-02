Alassio, concluso il laboratorio per operatori turistici

Alassio. Sì è chiuso nel tardo pomeriggio di ieri il primo laboratorio di Codesign dell’offerta turistica per gli operatori turistici di Alassio.

“L’obiettivo – spiega Angelo Galtieri, Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Alassio – era quello di condividere la visione su cui Alassio sta lavorando e lavorare per imparare insieme la metodologia con cui costruire un pacchetto turistico innovativo”.

Alla due giorni con Mauizio Goetz, coautore della metodologia Tourist Experience Design per la progettazione delle esperienze turistiche delle destinazioni, hanno preso parte rappresentanti delle categorie e operatori del settore, in grande sinergia e grande spirito di condivisione e confronto.

“L’ambizione di diventare la capitale del Wellbeing – aggiunge Luca Caputo, destination manager della Città del Muretto – è una visione da diffondere perché tutti possano farla propria e contribuire con la propria creatività. E tutto dev’essere tranne che l’idea di un singolo o un’idea campata per aria, motivo per cui ho voluto programmare dei laboratori di progettazione. Con Maurizio Goetz abbiamo inaugurato il primo Codesign Lab di Alassio per scardinare luoghi comuni sulla creazione dell’offerta turistica. Spesso si ragiona per segmenti ma in vacanza non viene un segmento: arrivano persone con motivazioni diverse che vogliono vivere un’esperienza in linea coi suoi bisogni”.

“In questi due giorni abbiamo imparato a rompere gli schemi, confrontare idee diverse, giungere a un modello fatto e finito di quello che potrebbe essere un possibile pacchetto innovativo da offrire nella destinazione. È stato un esperimento molto utile e diventerà il metodo di lavoro con cui continuare a lavorare per le attività di promocommercializzazione.” ​