Alassio, Casella punge Toti: “Basta teatrini sulla sanità pubblica”

Alassio. “Basta teatrini sulla sanità pubblica E’ curioso vedere come ci volessero i ‘giochetti’ di palazzo per l’elezione del presidente della Repubblica per far sì che la Lega si accorgesse del concentramento di deleghe nelle mani di Toti e delle sue ripetute assenze nell’aula del Consiglio Regionale. E’ triste vedere come la polemica, anche in questo caso, nasca principalmente per questioni di poltrone e non nel merito dei problemi”. Lo afferma, in una nota, Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina.

“Alla cittadinanza – spiega – non interessa tanto chi possieda o meno questa o quella delega, ma come opera e quale sia il progetto regionale a breve, medio e lungo termine. Vorremmo quindi sapere cosa intenda fare la Giunta per evitare il ridimensionamento dell’Ospedale di Cairo, quando riaprirà il Punto Nascite del Santa Corona di Pietra Ligure, quale sarà il futuro dell’Ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga. Proprio sull’ospedale ingauno la misura è colma: dopo aver assistito ad anni di vane promesse e di scarica barile, di politici di centrodestra del comprensorio che dicono l’esatto contrario dei propri compagni di partito in Regione (e viceversa), ci troviamo a non avere più neanche il Punto di Primo Intervento (e ci avevano promesso il Pronto Soccorso). Zero idee, zero prospettiva, zero date, zero risposte. Cosa ne pensano, ad esempio, Toti e i suoi del potenziamento del Santa Maria Misericordia per avere una struttura che possa sostenere la presenza di un Pronto Soccorso h24 e di dare spazio anche ai servizi territoriali?”.

“Quando deciderà il Presidente nonché Assessore alla Sanità Toti di venire nel comprensorio ingauno ad ascoltare di persona il grido d’allarme di un intero territorio che è caratterizzato anche da una disastrosa situazione infrastrutturale e che vive, specialmente nel periodo estivo, picchi di presenze turistiche? La sanità ponentina è in forte sofferenza e si regge in piedi esclusivamente grazie agli straordinari sforzi del sempre più esiguo personale ospedaliero e sulle pubbliche assistenze. E’ finito il tempo delle false promesse, è il momento di pretendere risposte chiare. Se non le avremo, è giunta l’ora di scendere in piazza, ad Albenga e a Genova”, conclude Casella.