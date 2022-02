Alassio. “Un intervento da 2 milioni e mezzo di euro, un’apertura di cantiere tanto attesa che permetterà una completa capacità di protezione civile che ha visto impegnata Regione Liguria e il Comune di Alassio insieme per il più grande ripascimento strutturale mai visto in questo territorio“.

E’ questo quanto espresso dall’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, che questo pomeriggio ha effettuato un sopralluogo sul lungomare di Alassio in occasione dell’apertura del cantiere per il secondo intervento di ripascimento, dopo il primo realizzato un anno fa per far fronte agli ingenti danni provocati dalla mareggiata dell’ottobre 2018.

GIAMPEDRONE: “UN’OPERA A DIFESA DELLA SPIAGGIA E DELL’ABITATO”

“Si tratta di un intervento molto importante, un secondo lotto che permetterà non solo di ripristinare una spiaggia che ha tanto patito nel corso del tempo per l’azione del mare, ma soprattutto un’opera di protezione civile a difesa dell’abitato e della strada – specifica l’assessore -. Siamo soddisfatti di essere riusciti a portare a termine un intervento importante per il Comune di Alassio. Con il finanziamento dell’annualità 2021 ora è previsto un ulteriore ripascimento analogo al precedente; il volume del progetto è di 124.000 m3 di sabbia per un litorale di circa 3 Km. Un lavoro di squadra tra l’amministrazione regionale e quella comunale, che ha predisposto i progetti, rendendo possibile il via libera tecnico, l’avvio delle procedure e il termine dei lavori nei tempi previsti”.

“La consegna del cantiere è stata effettuata nei giorni scorsi – aggiunge il sindaco di Alassio Marco Melgrati -. La ditta sta svolgendo delle opere sulle cave sottomarine per verificare se ci sono le condizioni per prelevare ulteriore sabbia autoctona che si trova tra il porto e l’isola Gallinara”.

Per l’assessore alla protezione civile del Comune di Alassio Franca Giannotta si tratta di “un intervento fondamentale perchè permette di difendere tutta la costa e la città da altre violente mareggiate che abbiamo visto nel 2018“. Il primo intervento, dal valore di 2,5 milioni di euro, ha consentito di realizzare il ripascimento strutturale del litorale compreso tra il pennello in località ex Adelasia e il terrapieno denominato “la Scogliera”, mediante 130mila metri cubi di materiale prelevato dai fondali al di fuori della spiaggia sommersa.

Sopralluogo assessore Giampedrone ad Alassio

DUE LOTTI PER UN VALORE DI 5 MILIONI DI EURO

“Con l’unione dei due lotti la somma complessiva ammonta a 5 milioni di euro, una cifra mai sostenuta prima nella nostra città – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Rocco Invernizzi -. Ringraziamo la Regione Liguria per l’importante contributo delle Regione che ci ha supportato nell’emergenza. Un risultato molto buono per Alassio”.

“Stiamo certificando un buon lavoro già eseguito nel tempo, perchè questa spiaggia è già frutto del ripascimento che è avvenuto lo scorso anno e sono convinto che questa seconda parte dei lavori potrà dare ancor di più sicurezza a questo territorio e anche abbellirlo. Quella di Alassio sarà così una spiaggia più ampia, più sicura e più bella” prosegue Giampedrone poi conclude: “In Liguria per l’emergenza 2018 sono stati investiti oltre 300 milioni di euro, non meno di 100 milioni per la difesa della costa, ed è stato introdotto il nuovo concetto di resilienza, in cui viene anche migliorata la risposta del territorio in caso di nuove calamità”.

I lavori, secondo le stime, termineranno tra la fine di maggio e la metà di giugno.