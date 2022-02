Alassio, affidata a Gesco la commercializzazione del pacchetti turistici

Alassio. Sarà affidata alla Gesco la promo-commercializzazione dei nuovi pacchetti turistici che l’Assessorato al Turismo, insieme al Destination Manager e allo Iat, con la collaborazione di tutte le associazioni di categoria cittadine, stanno mettendo a punto per il rilancio dell’offerta turistica alassina.

“Nel solco del Piano di Riattivazione e Marketing dell’offerta turistica di Alassio – spiega il vicesindaco e Assessore al Turismo, Angelo Galtieri – stiamo procedendo per rafforzare la capacità di vendita e promozione della nostra destinazione. Gesco, partecipata a intero capitale comunale, è da sempre non solo il “braccio armato” dell’amministrazione, ma ha anche in capo la piattaforma DMS, piattaforma tecnologica informatica per la gestione delle attività di promozione turistica. E’ risultato naturale e opportuno che anche le funzioni di commercializzazione dei pacchetti turistici siano effettuati dalla Gesco tramite l’attivazione di un nuovo e apposito servizio di “agenzia viaggi turismo”; un’attività che la partecipata svolgerà in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio Turismo e lo Iat e il supporto del Destination Manager Luca Caputo, nonchè in collaborazione con i fornitori di tutti i servizi turistici e attività esperienziali della città in una fattiva collaborazione tra i diversi attori dell’economia turistica cittadina per la realizzazione di economie di scala nella gestione delle diverse attività di collaborazione pubblico-privato. L’Assessorato al Turismo, l’Amministrazione comunale manterrà ovviamente la facoltà di dettare eventuali ulteriori indirizzi per la migliore gestione del servizio”.

“Negli ultimi mesi – aggiunge Luca Caputo, Destination Manager della Città di Alassio – abbiamo già fatto molto: individuato esperienze e sviluppato i primi “pacchetti”, riorganizzato il portale, messo a sistema iniziative e fornitori. Oltre a tutto quello che si sta facendo ed è stato fatto per rafforzare la capacità di vendita, serve anche la parte che materialmente vende e l’autorizzazione a vendere. Quindi come è già stato fatto da altre destinazioni, avendo già Gesco come società inhouse, è risultato naturale dotarla di una legittimità a vendere direttamente per il comune, pacchetti turistici, gift card, esperienze, last minute”.

“Ho avuto l’onore e l’onere di guidare Gesco – aggiunge Igor Colombi, presidente della partecipata – dagli inizi del mandato dell’Amministrazione Melgrati Ter, da quando cioè è stata avviata una vera e propria rivoluzione rispetto al ruolo e all’attività di questa partecipata. Oggi Gesco è quella società strutturata e dinamica che, su mandato comunale, gestisce parcheggi, strutture sportive, aree pubbliche, servizi di pulizia e giardinaggio. Il primo passo verso la nuova competenza turistica l’abbiamo vissuto con la riorganizzazione dei sentieri, la messa a sistema di una vasto circuito di percorsi per trekking, mountain bike, bike ed e-bike… Con il rinnovo delle licenze del DMS il passaggio ad una più ampia attività turistico-commerciale è risultato naturale. Dovremo dotarci di nuovi collaboratori, ma è un piacere e un orgoglio vedere la famiglia Gesco crescere costantemente”.

“Fa parte di quei tasselli importanti – conclude Galtieri – che metteremo poco a poco nell’ottica dell’attuazione del Piano e di un percorso di rilancio del turismo della nostra splendida città”.