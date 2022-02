Al via il weekend savonese di Art&Ciocc: golosità di cioccolato invadono corso Italia

Savona. E’ partito il tour dei cioccolatieri denominato Art&Ciocc che da oggi e fino a domenica 27 febbraio arricchirà Savona, in particolare corso Italia, con golose specialità regionali e vere e proprie sculture di cioccolato in grado di deliziare non solo il palato ma anche gli occhi.

Con tutto questo tripudio di dolcezza però l’attenzione è rivolta anche alla salute e al benessere che questo alimento può offire.

L’inaugurazione del tour è avvenuta questa mattina alle 11 in piazza Sisto IV con un grande cuore di cioccolato offerto ai savonesi alla presenza anche del vicensindaco Elisa Di Padova oltre gli organizzatori. A partecipare anche le classi quinta A e quinta B della scuola primaria Colombo.

“L’Art&Ciocc è una tradizione per la nostra città – è il commento di Elisa Di Padova -. Savona deve essere aperta ad ospitare iniziative tematiche e di qualità, questo perché ha un forte valore attrattivo sia per i turisti che per i nostri commercianti. Questo sarà un weekend intenso con promozioni da parte dei commercianti che hanno aderito al Desbarassu e a questa bella iniziativa”.