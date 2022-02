Al liceo Della Rovere di Savona Aula Didattica Esterna, laboratori e attività extracurricolari

Savona. Nella’Aula Didattica Esterna (ADE) del liceo Della Rovere, per migliorarne e implementarne l’utilizzo, è stata montata una tensostruttura, che consente di svolgere al coperto, e in sicurezza rispetto alla normativa anti Covid, diverse attività: per esempio, in orario extra-scolastico, il mercoledì c’è il Laboratorio teatrale, condotto dalla regista Francesca Giacardi, mentre negli altri pomeriggi il professor Delfino cura il laboratorio di MusicArte e il Club del libro.

“Sono state avviate – spiegano dall’istituto scolastico – anche le procedure per l’attuazione del PON “Digital Board” e di quello “Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici”. Il primo consentirà di dotare di monitor interattivi quelle aule che hanno ancora le LIM: quindi tutte le classi, sia in sede sia in succursale, avranno questi monitor più moderni rispetto alle “vecchie” lavagne multimediali. L’altro PON permetterà di potenziare la rete internet, già presente in tutte le classi del Liceo (sede e succursale). Inoltre, proprio in questi giorni, si stanno concludendo le operazioni per la connessione a banda ultra larga”.

“Oltre a questi cambiamenti, che mirano a rendere gli ambienti e le strumentazioni del nostro istituto sempre più accoglienti, fruibili e moderni, il Liceo prosegue le sue numerose attività extracurricolari: oltre ai già menzionati laboratori di teatro e progetti di musica e lettura, che rappresentano dei significativi momenti di aggregazione, di stimolo e di confronto per i talenti di studentesse e studenti, vanno avanti a pieno ritmo i corsi online di preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali in tutte le lingue presenti nella nostra offerta formativa (inglese, francese, spagnolo, tedesco). Riparte inoltre la macchina organizzativa delle attività previste per l’estate, pur con le cautele ancora legate allo stato emergenziale ancora in atto. Insomma, un Liceo Della Rovere a tutta energia”, concludono.