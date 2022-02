Acqua gialla a Lusignano, il Comune: “Soluzione provvisoria per poter permettere gli interventi necessari”

Albenga. Il Comune di Albenga continua a monitorare la situazione relativa al rifornimento idrico delle Frazioni di San Fedele e Lusignano.

“L’acquedotto San Lazzaro, competente in materia – spiegano dal Comune -, a seguito della segnalazione di una problematica, è prontamente intervenuto sospendendo l’emungimento dal pozzo di Lusignano e garantendo il rifornimento d’acqua, in via temporanea, attraverso i pozzi di Villanova d’Albenga”.

“Voglio rassicurare i miei concittadini sulla situazione – afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio -. L’acquedotto San Lazzaro è intervenuto immediatamente sul problema. Per evitare ulteriori disagi ai residenti è stato deciso di non utilizzare momentaneamente il pozzo di San Fedele garantendo l’approvvigionamento dell’acqua attraverso il pozzo di Villanova d’Albenga. Nel frattempo saranno effettuati tutti gli interventi necessari a garantire la risoluzione definitiva della problematica nel più breve tempo possibile”.