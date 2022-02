Accertamento Imu-Tari a Carcare, De Vecchi: “La minoranza ha idee confuse sulle procedure di recupero crediti”

Carcare. “A Carcare l’illazione politica è la migliore strategia della minoranza. Hanno le idee molto confuse sulle procedure nazionali di ‘recupero crediti’ previste dalle Leggi Finanziarie per gli enti locali”. E’ questa la replica del sindaco di Carcare Christian De Vecchi alle accuse della minoranza.

“Prima il fallimento politico della propagandata “class-action” e successivamente l’insensata proposta di un “ravvedimento operoso collettivo” non previsto dalla legge per posizioni tributarie soggettive – prosegue De Vecchi -. Non ultima la perseveranza a voler proporre incontri per offrire servizi di assistenza ai cittadini al di fuori dei percorsi istituzionali, di cui non discuto sulla legittimità organizzativa, ma la loro deprecabilità dal punto di vista della validità e dell’utilità, con il solo fine della strumentalizzazione politica”.

“Le procedure di accertamento tributarie – spiega il primo cittadino di Carcare -, sono un’operazione collettiva di giustizia ed equità contributiva per tutelare i contribuenti comunali regolari nei confronti di chi può aver commesso degli errori o omesso delle cose. Le posizioni di accertamento sono individuali e nell’emetterle, l’ente, ha tenuto conto dei principi di socialità applicando al contempo: il minimo della sanzione prevista per legge e la riduzione di 1/3 del dovuto in funzione di “condono fiscale”.

“Invito nuovamente i cittadini a non fidarsi di questo genere di iniziativa, ma di seguire l’iter amministrativo previsto dalla normativa vigente e chiaramente esposto negli avvisi di accertamento recapitati. Nello specifico, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso è possibile contattare gratuitamente la ditta AREA srl, incaricata del servizio o l’ufficio tributi del comune di Carcare, a disposizione per guidare l’utente nella verifica delle singole e particolari posizioni”.

“Nel caso di incongruenze o errori evidenziati dal contribuente nel corso dell’istruttoria, per fare valere le proprie posizioni è sufficiente confrontarsi con gli uffici suggeriti, in quanto le stesse saranno riconosciute e comunicate direttamente all’utente, nelle formule del ricalcolo o dell’annullamento – continua De Vecchi -. Sono, pertanto, nuovamente stimolato ad invitare i cittadini ad utilizzare “i canali” sopra indicati, istituzionali e giuridicamente in grado di tutelare al meglio i diritti e le posizioni dei singoli cittadini in un percorso che si fonda sulla logica e non sull’improvvisazione dell’opportunismo politico e fazioso. Prosegue dunque il percorso amministrativo per guidare l’utente nella verifica delle singole e particolari posizioni. Sono trascorsi 40 giorni dei 60, durante i quali dal ricevimento dell’avviso è possibile contattare gratuitamente la ditta AREA srl, incaricata del servizio o l’ufficio tributi del comune di Carcare, a disposizione per guidare l’utente nella verifica delle singole e particolari posizioni”.

L’Amministrazione Comunale, ricorda agli utenti interessati dagli avvisi di accertamento Imu-Tari 2016, quali sono “i canali” istituzionali e giuridicamente in grado di tutelare al meglio i diritti e le posizioni dei singoli cittadini in un percorso che si fonda sulla logica: via telefono (ai numeri 800135533 da rete fissa e 0283591708 da mobile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,00) oppure on line attraverso lo sportello virtuale attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

“La Società – spiegano dal Comune – si rende disponibile, altresì, previo contatto telefonico o on-line con la stessa, ad incontrare presso la sede comunale gli utenti più fragili e/o gli utenti interessati da pratiche particolarmente complesse. Secondo questa modalità sono già state organizzate due giornata di incontri diretti nella sala consiliare, nel corso dei quali tra mattino e pomeriggio verranno vagliati 25 appuntamenti. Inoltre, l’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione dell’utenza con una attività di supporto, con il seguente orario: lunedì: 9:00 – 12:30; martedì: 9:00 – 12:30; mercoledì: 9:00 – 12:30; giovedì: 16:00 – 18:00; venerdì: 9:00 – 12:30; sabato: 8:45 – 11:45”.