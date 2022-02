Abitazione a fuoco a Orco Feglino, raccolta fondi: “Aiutateci ancora a sostenere una famiglia che ha perso tutto”

Orco Feglino. Prosegue ancora la gara di solidarietà per l’incendio che distrutto la casa a Orco Feglino.

Dopo la raccolta di oggetti (abbigliamento, libri, materiale da cancelleria, pc, tablet per i ragazzi) per aiutare la famiglia, non si ferma la raccolta fondi avviata nei giorni scorsi per sostenere il nucleo familiare di 4 persone, che nel terribile rogo ha perso tutto.

L’azione della Consulta del Volontariato di Finale Ligure, operante al servizio dei cittadini su tutto il territorio, vuole estendersi anche a quanti non sono ancora a conoscenza dell’iniziativa solidale messa in campo.

Chi volesse dare anche solo un piccolo contributo può farlo all’Iban: IT 48B08753 49410000140140280 banca Pianfei di Finale Ligure. Causale: solidarietà post incendio abitazione Feglino.

I volontari ringraziano di cuore tutti coloro che hanno dato e daranno ancora una mano per contribuire ad aiutare questa famiglia: “Fino ad ora la risposta è stata positiva, ma vogliamo ancora contribuire, con più vigore, per sostenere le necessità di queste persone” affermano.

Nell’ambito dell’iniziativa si è attivata anche la comunità di Ceriale, considerando che l’abitazione era di un dipendente comunale, Diego Rubagotti, con il vice sindaco e assessore Luigi Giordano che si è fatto promotore della gara di solidarietà anche tra le varie attività produttive e commerciali cerialesi, con altri punti di raccolta fondi.