Abbigliamento, moda e settore tessile: 30% di rimborso sulla merce invenduta

Il 2020 è stato l’anno del cambiamento, della svolta, per tutto il mondo.

Se da una parte, le nostre abitudini sono radicalmente cambiate a causa del lockdown, dello smartworking e dell’uso massivo dei social e del digitale, dall’altra uno dei cambiamenti più importanti è stato quello legato al settore tessile e dell’abbigliamento.

Tra pigiami, tutone e comodità, la moda e l’abbigliamento ha subìto un drastico arresto.

Alle attività, botteghe, liberi professionisti e negozi del settore è dedicato questo contributo.

Mentre la vendita di abbigliamento e dei tessuti nell’arco di tutto il 2020 ha subìto un notevole calo, per aiutare la ripresa dell’intero settore, il bando di oggi fa riferimento a tutte le rimanenze di magazzino: le attività, infatti, potranno ottenere un rimborso del 30% sul valore dell’intero magazzino.

Questo rimborso, sotto forma di credito d’imposta, permetterà alle realtà imprenditoriali di ottenere un incentivo, una spinta, un motivo per continuare a lavorare con passione, determinazione e la creatività che contraddistingue questo settore.

