A10 Genova-Savona, sospetto distacco dal viadotto Lerone: terminata l’ispezione, nessun distacco

Cogoleto. È terminata nel pomeriggio l’Ispezione straordinaria al viadotto Lerone in A10 attivata dalla Direzione di Tronco di Genova a seguito della segnalazione di calcinacci di piccole dimensioni ritrovati nella strada sottostante.

Questa mattina via Stoppani strada secondaria lungo il Lerone che porta sulle alture di Cogoleto, era stata chiusa in via precauzionale al traffico e ai pedoni a causa della segnalazione fatta ad Aspi dal sindaco, Paolo Bruzzone.

La società di ingegneria esterna che ha eseguito le verifiche non ha rilevato alcun distacco di parti di copriferro. Il materiale reperito a terra proviene presumibilmente da lievi accumuli di detriti presenti all’interno del cassone, fuoriusciti a seguito dell’ultima ispezione effettuata appunto all’interno dei cassoni ai primi di febbraio.

I tecnici di Aspi hanno installato reti di chiusura delle botole. Attualmente la sottostante via Stoppani è stata riaperta al traffico.