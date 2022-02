A Varazze il 137^ Capitolo dei Fatebenefratelli

Varazze. Domenica 27 febbraio alle 19.30 nella Casa di Ospitalità Fatebenefratelli a Varazze si terrà l’apertura del 137esimo Capitolo della Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, a cui presenzierà anche il vescovo Calogero Marino.

“È la nostra storia che si proietta nel futuro, affondando le sue radici in ciò che è stato e in ciò che ora insieme, laici e religiosi, saranno capaci di fare camminando per la strada su cui sono chiamati non solo ad essere ma ad esserci – spiega la comunità – Il Capitolo rappresenta il momento più delicato e profondo all’interno della nostra istituzione, poiché si pone come il cuore, la sede del più vivo rinnovamento del suo volto”.

“Sarà un’occasione foriera di profonde riflessioni e discernimento sull’identità dell’istituzione, sul rispetto vero e profondo della missione, abbracciata sulle orme del fondatore san Giovanni di Dio, e sulla capacità di essere nei tempi moderni testimoni autentici e credibili del carisma dell’ospitalità – aggiungono i membri – La gestione carismatica è il punto di incrocio: l’intersezione tra la competenza tecnica, espressa dalla gestione, e la dimensione valoriale, propensione o attitudine al carisma costitutivo dei Fatebenefratelli. Tale consapevolezza troverà espressione piena nel Capitolo che ci apprestiamo a vivere”.