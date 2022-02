A Savona si respira aria di San Valentino: tra le iniziative cuori in vetrina, menù a tema e arte “per due”

Savona. Non solo coriandoli, ma anche tanti cuori stanno invadendo Savona. “E’ una novità per la città della Torretta collaborare tutti insieme per la festa di San Valentino – dice Laura Filippi di Ascom Confcommercio -. Shopping e cultura si vengono incontro, come i commercianti e il Comune di Savona, cercando di rendere questo weekend un’occasione di svago e romanticismo, ma anche di rilancio per sollevare la città da questo periodo di gravissima crisi economica“.

Un concorso che premia le vetrine migliori, menù ad hoc e ingressi agevolati per le coppie nei musei della città: sono queste le iniziative proposte da Ascom e accolte dal Comune di Savona per la festa di San Valentino che si terrà lunedì 14 febbraio.

IN BAR E RISTORANTI MENU AD HOC E A PREZZI SPECIALI

“Siamo soddisfatti di questa iniziativa che sta già abbellendo alcune vetrine del centro – commenta Pasquale Tripodoro, presidente di Fipe-Confcommercio -. Un’idea che sta coinvolgendo tante attività commerciali che possono offrire grandi emozioni per gli innamorati. E’ per questo che bar e ristoranti per tutto il fine settimana, oltre la giornata di lunedì, offriranno alle coppie menù ad hoc e offerte speciali”.

SARA’ POSSIBILE VEDERE LE RELIQUIE DI SAN VALENTINO

“Con la cultura vogliamo celebrare ogni rapporto sentimentale – aggiunge l’assessore savonese alla cultura Nicoletta Negro -: anche nella giornata di lunedì saranno aperti la pinacoteca e il museo della ceramica, il museo archeologico, la Cappella Sistina e – novità – il museo del tesoro diocesano dove sono contenute le reliquie di San Valentino. Per invitare gli innamorati, ma qualsiasi coppia unita da un sentimento d’amore anche paterno o amicale, si entra pagando un solo biglietto in due”.

UN CONCORSO PER PREMIARE LE VETRINE PIU’ BELLE

Ma ad abbellire la città anche una macchia rosso passione che sta impreziosendo le vetrine dei negozi con dediche amorose e grandi palloncini a cuore. Per l’occasione è stato anche ideato un contest a cui possono partecipare tutti i commercianti della città, “basta abbellire la propria vetrina, scattare delle foto e pubblicarle sul gruppo Facebook ‘Scopri Savona’ con l’hashtag #loveinthecity” spiega Laura Filippi di Ascom. Il 15 febbraio seguirà poi la premiazione delle tre vetrine migliori che saranno valutate da una giuria composta da un vetrinista, un fotografo e un giornalista. “Ovviamente l’evento avverrà all’aperto, in modo da rispettare tutte le regole del distanziamento” precisa Filippi.

ANCHE IL MERCATO… INNAMORATO

Il giorno di San Valentino, considerando che si festeggerà di lunedì – giornata toccata dal mercato settimanale – sono stati coinvolti anche gli ambulanti che allestiranno i loro banchi con grandi cuori per l’occasione. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sugli eventi saranno comunque pubblicati sui canali social di Scopri Savona, dell’Ufficio turistico di Savona e da Visit Savona.