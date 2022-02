A Savona questo fine settimana arriva il Desbarassu: tante occasioni per arricchire il tuo armadio a prezzi scontati

Savona. Sarà un fine settimana all’insegna del gusto e dello shopping quello che sta arrivando. Venerdì 25 e sabato 26 febbraio per le vie del centro di Savona si terrà il tradizionale Desbarassu con tante attività commerciali di abbigliamento e calzature, alcune aperte anche con orario continuato, che esporranno la propria merce nello spazio antistante del proprio negozio.

“Come vuole il classico format, molto richiesto dai commercianti della città, a disposizione dei clienti ci saranno articoli scontati e il supporto di personale specializzato per offrire il migliore consiglio a ogni tipo di clientela – afferma Laura Filippi di Ascom Confcommercio -. Le vie saranno animate anche da Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri che farà tappa a Savona in corso Italia con stand e deliziose proposte a base di cioccolato da venerdì 25 a domenica 27 febbraio”.

“Si tratta di un’interessante proposta per rendere attrattiva la città in un momento di grande crisi – tiene a dire Filippi -. Le nostre attività commerciali si trovano in seria difficoltà: tante quelle che hanno chiuso e spesso nel tardo pomeriggio la città è quasi deserta. Speriamo che questo fine settimana possa accogliere tanti cittadini e non solo che abbiano voglia di trascorrere qualche ora rilassante in centro e concedersi qualche acquisto“.

“Per venire incontro ai commercianti di Savona abbiamo deciso di offrire il suolo pubblico gratuito a tutte le attività che vogliono esporre i propri articoli all’esterno – spiega l’assessore al commercio Elisa Di Padova -. Avremmo voluto offrire anche la possibilità di poter viaggiare gratuitamente sui bus in queste giornate in modo da invitare anche le persone provenienti da fuori città, ma questo impegno economico al momento è insostenibile. Stiamo pensando con Tpl delle giornate ‘pacchetto’ per le prossime occasioni“.

Per diffondere il più possibile l’appuntamento, Ascom e Comune di Savona hanno puntato molto sulla comunicazione: oltre sui quotidiani cartacei e online, tutte le informazioni sull’iniziativa sono visibili sui canali social Scopri Savona e Visit Savona su Facebook e Ascom Savona su Instagram.