A Savona l’inaugurazione dell’Alloggio “San Giuseppe” per il clero

Savona. Domani (venerdì 18 febbraio), alle 17,30, monsignor Calogero Marino celebrerà una Messa per inaugurare l’Alloggio “San Giuseppe”, realizzato dalla Diocesi in via Alessandro Manzoni e in cui già abitano alcuni sacerdoti.

La struttura è stata allestita su decisione del vescovo e del Consiglio Presbiterale Diocesano, ristrutturando l’ala sinistra del cosiddetto “palazzo dei canonici”, offerta dal Capitolo alla Diocesi in comodato a titolo gratuito. Una parte dell’edificio è stata destinata alla nuova struttura, pensata per dare ospitalità ai presbiteri.

L’alloggio comunitario si compone di sette appartamenti, una sala mensa (di cui potranno beneficiare anche i canonici che vivono nell’ala destra e i sacerdoti che ne avranno desiderio) e una cappella, arricchita da opere dell’artista Bluer (Lorenzo Viscidi).