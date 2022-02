A Sat la governance dei rifiuti nel savonese, il Sì dei sindaci a grande maggioranza

Provincia. Nell’attesa Assemblea dei sindaci, con all’ordine del giorno l’affidamento “in house providing” del servizio di gestione integrata rifiuti nel savonese, è arrivata la “sentenza” finale sulla delibera relativa al nuovo piano industriale: 37 favorevoli, 8 astenuti e 6 contrari.

La Val Bormida e la Valle dell’Erro dominano il fronte dei No: Altare, Bormida, Pallare Pontinvrea, ma anche Sassello e Urbe. Tra gli “scettici”: Bardineto, Calice Ligure, Cengio, Dego, Giusvalla, Mallare, Osiglia e Piana Crixia. Il dato politico-amministrativo è senz’altro la preoccupazione di alcuni piccoli comuni situati nelle zone dell’entroterra, con riferimento alle modalità attuative e concrete del piano e quindi dello svolgimento del servizio rifiuti.

Alla Sat Spa, azienda pubblica, spetterà quindi il ruolo di gestore unico del servizio per l’ambito provinciale.

Il piano industriale prevede, secondo quanto trapelato, un porta a porta spinto nei piccoli comuni, affiancato da un porta a porta classico, mentre per altre realtà territoriali ci sarà un sistema integrato e modulato con aggregazioni ad accesso controllato, isole ecologiche o ancora campane interrate o semi-interrate ad accesso elettronico, come per Albenga e Alassio.

Dunque un piano flessibile e adattabile alle singole realtà nelle quali si andrà ad operare, dopo la fase tecnica di aggiustamenti, modifiche e integrazioni funzionali ad ottimizzare il servizio di raccolta rifiuti, oltre a rispondere alle direttive dell’ambito d’area omogenea stabilito con i parametri richiesti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Arera. Tra i punti chiave la modulazione tariffaria per la Tari, ovvero ogni utente pagherà secondo i rifiuti prodotti, nel quadro di una forte incentivazione da un lato a produrre meno spazzatura possibile, dall’altro sviluppare comportamenti virtuosi sulla raccolta differenziata e il corretto conferimento dei rifiuti stessi.

“Il momento di confronto e deliberazione è conseguenza di un intenso lavoro”, ha sottolineato il presidente di Provincia Pierangelo Olivieri. “E oggi, 28 febbraio 2022, è una data, senza voler usare eufemismi esagerati, molto importante per il savonese. I Comuni più grandi tutti favorevoli, risultato molto importante. Ringrazio gli uffici, i consiglieri comunali e provinciali in carica e precedenti. Non è un traguardo, ma un passaggio fondamentale. Sarò garante nei rapporti con il soggetto affidatario per tutte le necessità che i singoli Comuni avranno, da Albenga a Massimino: ci sono ancora alcuni dettagli da limare, ma ci siamo…”.

Saranno infatti necessari ulteriori adempimenti da parte del Consiglio provinciale e dagli uffici tecnici per la procedura finale di affidamento. Sono previsti 24-36 mesi di regime transitorio “per andare a definire alcuni elementi specifici nelle singole realtà comunali – ha spiegato Olivieri – e acquisire nel migliore dei modi le buone pratiche del nostro territorio che non devono essere pregiudicate da questo nuovo percorso”.

Ad integrazione del piano industriale al vaglio resta la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, ora possibile con l’acquisizione da parte della stessa SAT delle quote di EcoSavona (il 25%) che gestisce la discarica del Boscaccio a Vado Ligure, proiettando quindi il savonese verso una nuova governance del settore: riqualificazione degli impianti per stoccaggio, trattamento, valorizzazione e possibile recupero energetico dei rifiuti, fermo restando l’atteso via libera al progetto di ampliamento della discarica vadese, un sito strategico e baricentrico nella politica ligure dei rifiuti.

Il presidente della Provincia ha detto di voler chiedere un incontro all’assessore regionale Giacomo Giampedrone, che proprio di recente aveva chiesto una accelerata sul piano provinciale dei rifiuti: “Il nostro territorio, nel ciclo dei rifiuti regionali, ha un ruolo fondamentale e un valore imprescindibile, con la Regione stiamo già lavorando in questa direzione” ha concluso Olivieri.