Cisano Sul Neva. È stato firmato questa mattina, a Cisano sul Neva, il protocollo d’intesa, siglato con il comandante dei vigili del fuoco provinciale Emanuele Gissi, per la consegna di un terreno di proprietà comunale (1700mq circa) dove sarà realizzata la nuova sede del primo Distaccamento dei vigili del fuoco volontari intercomunale, che ospiterà circa 60 pompieri volontari, oltre a volontari Aib e di Protezione Civile.

Il protocollo d’intesa ufficializza la consegna, in comodato d’uso gratuito, dell’area comunale nella frazione di Cenesi, in via Costarossa.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco di Cisano Massimo Niero, il presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il Prefetto di Savona Antonio Cananà e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza in rappresentanza di Regione Liguria.

“Il progetto è nato circa un anno fa – sottolinea il sindaco Niero – in collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e il Distaccamento dei vigili volontari, mal fine di dare una sede più baricentrica, rispetto a quella di Vendone, che risultava essere anche molto piccola per soddisfare le esigenze dei tanti volontari in servizio. Abbiamo deciso di dare un nostro contributo, mettendo a disposizione i mille e 700 metri quadrati di terreno dove costruire la nuova sede. Ma saranno anche a nostro carico le spese relative alle pubbliche utenze e faremo anche una parte delle opere necessarie per realizzare quello che pensiamo possa diventare un punto di riferimento per tutta la Provincia”.

“Il distaccamento Intercomunale sarà a disposizione di un intero comprensorio, andando così ad abbattere i confini comunali che, in materie importanti come la sicurezza e la protezione civile, non crediamo debbano esistere”.

Cisano, firma del protocollo d’intesa per il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco

“L’obiettivo è diventare di ausilio a tutto il territorio e che, finalmente, il nostro Comando di protezione civile dove operano tantisime persone di Cisano, possa rssere maggioramente valorizzazione, lavorando di concerto con i vigili del fuoco volontari. Oggi abbiamo messo la prima pietra ad un progetto intercomunale che sarà di supporto a tutto il comprensorio” conclude il primo cittadino.

“Si tratta di un momento significativo per tutto il comprensorio. E dal punto di vista provinciale ritengo che si tratti di un’iniziativa molto importante. Può essere un progetto pilota e, in coordinamento con le altre amministrazioni e comprensori dove realtà come questa non le abbiamo ancora, anche un’occasione di riflessione per mettere in piedi altre iniziative analoghe. A breve, la Provincia avrà formalmente una competenza specifica in materia di protezione civile e di conseguenza potremo lavorare insieme alle amministrazioni locali, soprattutto con i piccoli comuni che hanno bisogno di questo tipo di supporto per le loro comunità e attività produttive”, ha affermato con soddisfazione Olivieri.

Questo il commento del Prefetto di Savona Cananà: “Non è semplice costituire un distaccamento del genere. Occore comunità di intenti, fondi e risorse umane, soprattutto in termini di volontariato. A Cisano è stata trovata la quadra: l’istituzione di questo distaccamento è un’ottima iniziativa che alza gli standard della sicurezza in tutto il comprensorio albenganese. Fa piacere notare l’attenzione di un’amministrazione come questa in tema di sicurezza. Il sindaco Niero ha tanta competenza, passione ed entusiasmo: trasmette l’idea della politica come senso civile e amore per la propria comunità e non è da tutti”.

A seguire le parole di Vaccarezza: “In un territorio delicato come quello della Liguria, dove quotidianamente abbiamo persone che a tutela della sicurezza si impegnano, credo sia necessario, in questa giornata, ringraziare i vigili del fuoco, la protezione civile e i tanti volontari. E oggi bisogna rivolgere un grazie immenso al comune di Cisano: il sindaco Niero ha dato la dimostrazione di come un’amministrazione comunale possa mettere quel tassello finale che consente a tanti, che dedicano il loro tempo e mettono a rischio la propria salute, di poter trovare una ‘casa’. Questa sarà la ‘casa’ di tante persone, di tutti coloro che si impegneranno per gli altri. E non sarà solo una ‘casa’ per Cisano ma per l’intero Comprensorio. Non vediamo l’ora di tornare per il taglio del nastro”.

Infine, il comandante del comando provinciale vigili del fuoco di Savona Emanuele Gissi: “Durante l’enorme incendio che ha devastato le alture di Cisano avrebbe sicuramente aiutato avere una sede logistica come questa, così vicina ai luoghi, per risolvere l’intervento in tempi brevi. Questo distaccamento migliora la qualità della nostra risposta su questo territorio. I distaccamenti volontari consentono al comando vigili del fuoco e al Ministero dell’Interno di coprire ancora meglio il territorio nazionale e garantire una risposta più rapida ai cittadini, soprattutto nelle aree più interne, dove è difficile realizzare distaccamenti permanenti”.

“Qui ci saranno 60 vigili del fuoco volontari e le forze messe in campo dai volontari Aib e da quelli di protezione civile. Si tratta di un distaccamento che potrà essere misto, con varie forze integrate. Uno dei grandi valori della protezione civile ligure risiede proprio nell’integrazione di più forze”.