A Carcare attivati i controlli della velocità su numerose strade centrali e periferiche

Carcare. Sono attivi da ieri sul territorio carcarese i controlli della velocità effettuati direttamente dagli operatori della polizia locale. Lo strumento utilizzato è il nuovo Trucam Hd, omologato dal Ministero dei trasporti per le misurazioni della velocità, che consente di accertare le violazioni al Codice della Strada in qualsiasi condizione meteorologica e di scarsa luminosità essendo dotato di flash a infrarossi.

Il telaser, strumento mobile che non deve essere formalmente autorizzato da nessun Ente per il suo utilizzo, è omologato per funzionare sia puntato verso un mezzo in avvicinamento (in questo caso avverrà la contestazione immediata delle violazioni ai conducenti con eventuale decurtazione di punti o ritiro della patente di guida) che in allontanamento e in questo caso la notificazione del verbale sarà differita.

“Dopo gli ottimi risultati in termini di prevenzione, nel controllo dei veicoli irregolari e in divieto di sosta, ottenuti negli ultimi due anni, con l’ausilio del Computer Autoscan, che nonostante le sterili polemiche ha consentito ai nostri agenti di sanzionare direttamente (e non in modalità automatica) circa 600 veicoli parcheggiati irregolarmente, con soltanto una decina ricorsi di cui, uno vinto, per un cavillo formale sul verbale da un lungimirante utente che aveva parcheggiato sul marciapiede, oggi possiamo dire che grazie alla funzione deterrente dei nostri strumenti, Carcare è una cittadina ordinata in termini viabilistici”, spiega il comandante della polizia locale Luca Pignone.

“Abbiamo incrementato le potenzialità tecnologiche del servizio, in modo da garantire la massima efficienza dei controlli al Codice della strada, concentrando l’attenzione sulle infrazioni più pericolose e che possono causare incidenti stradali – prosegue – Ricordiamo recentemente due investimenti di pedone avvenuti in Via Nazionale. Come previsto dalla normativa le postazioni di controllo saranno presegnalate con idonea cartellonistica stradale di preavviso, posta ad una distanza non inferiore a 80 metri in modo da evitare brusche frenate. Laddove non è già presente il cartello indicante il controllo elettronico della velocità, gli agenti posizioneranno un cartello mobile zavorrato 90 cm x 60 cm rifrangente per segnalare la postazione di controllo, che può essere eseguito su tutte le strade. Le misurazione potranno essere effettuate dagli operatori di polizia locale manualmente sul margine della strada, a bordo di autoveicoli di servizio, o in modalità automatica per la quale lo strumento è omologato, anche all’interno dei contenitori ‘Trubox’ di colore arancione presenti sul territorio, che hanno prevalentemente una funzione di deterrenza”.

“L’attività richiesta da molti residenti è volta a prevenire il rischio di incidenti, in considerazione del fatto che sulle strade che attraversano il territorio calasanziano sono presenti centinaia di cancelli e accessi proprietà privata e per molti cittadini uscire di casa comporta un grave rischio per la propria incolumità, senza contare, in certe zone, le insidie connesse al transito di mezzi pesanti – afferma ancora il comandante – Per garantire la massima trasparenza è pubblicato sul sito internet del Comune di Carcare l’elenco aggiornato delle strade controllate. I proventi delle sanzioni di cui all’articolo 142 del Codice della Strada verranno assegnati per il 50% all’ente proprietario della strada ed hanno un vincolo di destinazione, finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, la segnaletica (compresa quella verticale, gli attraversamenti pedonali, i parcheggi per invalidi) e le barriere, nonché al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento delle violazioni al Codice della strada.

Conclude il comandante della polizia locale: “Ho sentito in questi giorni sterili polemiche sul controllo della velocità, come se accertare infrazioni al Codice della Strada fosse un reato commesso dagli organi preposti all’accertamento, forse perché alcuni utenti ignorano i dettami inseriti dal legislatore nell’articolo 141 del Codice della Strada, che prevede di moderare sempre e comunque la velocità in molteplici condizioni, con particolare attenzione ai centri abitati e attribuisce agli agenti il compito di sanzionare coloro che omettono di moderare la velocità, indipendentemente dalla disponibilità di misuratore elettronico (articolo 142). Fomentare la devianza è segno di inciviltà, per fortuna la maggioranza silenziosa non si pone questi problemi e guida piano”.