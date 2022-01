Volotea “congela” la propria base all’aeroporto di Genova: i dipendenti dovranno cambiare città o dimettersi

Genova. “Volotea ha deciso di congelare la base di Genova, inaugurata nel 2017, a fronte di una situazione generale di mercato dinamica e fortemente condizionata dagli effetti della pandemia, in uno scenario che sta inducendo una generale riorganizzazione dell’intero comparto aereo a livello mondiale”. Lo ha annunciato ieri l’Aeroporto di Genova con un comunicato stampa.

La notizia era stata anticipata, ieri pomeriggio, da una lettera inviata in forma anonima alle redazioni delle testate genovesi, in cui si chiedeva di fare luce sulla vicenda: “In data 13 gennaio 2022, gli assistenti di volo e i piloti della compagnia aerea Volotea basati a Genova hanno ricevuto comunicazione, solamente a voce e nulla per iscritto, della chiusura ufficiale e indeterminata della base, decisa da parte dei vertici di Barcellona. Gli equipaggi lasciati letteralmente a terra avranno la ‘possibilità’ di scegliere se trasferirsi in una delle basi tra quelle proposte dall’azienda, stravolgendo completamente la propria vita e allontanandosi dagli affetti più cari, oppure se dimettersi ed essere disoccupati nell’arco di un mese“.

Un timore confermato poi appunto ieri sera dall’ufficio stampa dell’aeroporto Colombo. “Siamo naturalmente dispiaciuti per questa decisione, maturata nell’ambito di un rapporto di forte collaborazione e fiducia consolidatosi nel tempo. Volotea, va sottolineato, negli anni precedenti la pandemia ha portato a una forte e costante crescita del numero di destinazioni e passeggeri sullo scalo genovese”, affermano i vertici dello scalo.

La compagnia aveva aperto la sua base a Genova nel 2017, portando 50 posti di lavoro tra piloti, assistenti di volo, personale a terra e uno station manager. “Siamo spiacenti di dover congelare la nostra base di Genova – affermano da Volotea – Purtroppo l’attuale situazione pandemica, in un contesto in continua evoluzione, ci costringe a riorganizzare il nostro network. Riconfermiamo la nostra vicinanza alla città di Genova dove per i prossimi mesi abbiamo in vendita oltre 220.000 posti. A tutto il nostro personale impegnato presso lo scalo è stata offerta la possibilità di trovare impiego presso una delle nostre altre basi, ed è stato dato supporto per un eventuale spostamento”.

“La sospensione della base non avrà impatto sulle operazioni di Volotea e sul servizio ai viaggiatori in partenza e in arrivo sull’aeroporto di Genova – garantiscono – In termini complessivi la connettività aerea non subisce dunque variazioni di rilievo”.

L’Aeroporto di Genova conferma la sua strategia di recupero del traffico perso a seguito della pandemia e di riaggancio del percorso di crescita intrapreso negli scorsi anni, che lo aveva portato a essere il primo scalo per crescita in Italia nel 2018 e ha registrato il suo record storico di passeggeri nel 2019. Nel corso della stagione estiva 2021 ha registrato una perdita di traffico che si è via via ridotta, passando dal -60% dell’estate al -24% del bimestre novembre/dicembre.