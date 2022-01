Vittoria d’oro per la Vadese, Saltarelli punge: “Poco calcio e quel poco è stato della Vadese, da parte loro sceneggiate”

La Vadese centra la quarta vittoria consecutiva nel derby contro il Quiliano&Valleggia. Alla squadra di Saltarelli è stata sufficiente la rete del bomber Piu nel primo tempo per ottenere l’intera posta in palio. Tuttavia, l’allenatore azzurrogranata si dice amareggiato per il clima che si è respirato al “Picasso” puntando il dito contro l’atteggiamento dei giocatori e del pubblico di Quiliano.

Così l’allenatore a fine partita: “Purtroppo, con il Quiliano le partite vanno sempre a finire così, siamo una squadra che loro soffrono. Il calcio è giocare in campo, non fare delle sceneggiate e buttarsi in area a cercare il rigore. Delle tre espulsioni ce n’era una, le altre due l’arbitro se le è inventate. Ce n’erano anche tre per il Quiliano. Non sono neanche tanto contento. Sì, certo, per i tre punti e per la quarta vittoria consecutiva. Ma siamo sempre in emergenza tra squalifiche e infortuni. Ogni domenica ci vogliono i miracoli per fare la squadra. Detto questo, sono orgoglioso dei miei ragazzi perché hanno strameritato di vincere: goal sullo schema e altre occasioni non concretizzate. Ogni volta che giochiamo contro il Quiliano c’è sempre qualcosa”.

“Grandissimo risultato per aver retto con uomini in meno. Però c’era troppa gente che parlava anche fuori. Di calcio si è visto poco e quel poco è stato da parte della Vadese. Non doveva finire in questo modo. Ci prendiamo tre punti che fanno morale. Domenica rifaremo la conta, faremo giocare qualche ragazzino e metteremo in difficoltà anche la Vecchiaudace”, conclude Saltarelli, prima di elogiare la prestazione del portiere Provato, decisivo nell’unica occasione in cui è stato chiamato in causa.