Villanova, nella chiesa di San Giovanni Battista l’ultimo saluto al 46enne Pietro Lima

Villanova d’Albenga. Erano presenti un centinaio di persone questo pomeriggio (3 gennaio), a Villanova d’Albenga, per dare l’ultimo saluto a Pietro Lima, deceduto in seguito ad un tragico incidente.

I funerali del 46enne, visto l’alto numero dei presenti, nel rispetto delle normative Covid, si sono svolti all’aperto, fuori dalla chiesa di San Giovanni Battista.

Le esequie sono iniziate con diversi minuti di ritardo a causa di un malore improvviso che ha colto la vedova di Lima, soccorsa all’esterno della chiesa in prima battuta da parenti, amici e conoscenti, poi dai militi della croce bianca di Albenga.

“Si tratta di momenti drammatici per i quali è difficile trovare le parole, soprattutto quando si tratta di una morte così improvvisa e inattesa, – ha affermato don Giancarlo nell’omelia. – Ma Dio ci ama in modo infinito: questa vita ha un limite qui sulla terra, ma si amplifica entrando nella pienezza della vita del Signore”.

“In questo momento di dolore, grande e profondo, vogliamo chiedere alla Vergine Maria che sia lei a dare conforto ai cuori e alle anime di coloro che restano. A loro, alla famiglia e agli amici di Pietro, va l’affetto sincero e l’amicizia di tutta la comunità di Villanova”, ha concluso.

A Villanova il funerale di Pietro Lima

L’incidente mortale si è verificato lunedì scorso, sulla via Aurelia, ad Albenga, all’altezza dell’incrocio con via del Cristo.

Secondo quanto accertato, Lima (in sella ad una Vespa 125) si è scontrato con un’auto intenta a svoltare in una via laterale. L’impatto è stato molto violento, al punto da sbalzare il mezzo a due ruote ed il conducente fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Albenga, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il 46enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.