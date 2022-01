Verità sincerità e dogma

«Se Dio tenesse nella sua destra tutta la verità e nella sua sinistra il solo tendere alla verità con la condizione di errare eternamente smarrito e mi dicesse: – Scegli, io mi precipiterei con umiltà alla sua sinistra e direi: Padre, ho scelto; la pura verità è soltanto per te», si tratta dell’affermazione con la quale Gothgold Ephrasim Lessing presenta la sua convinzione che all’uomo sia preclusa la conoscenza della verità ontologicamente concepita, prerogativa di Dio, ma gli sia peculiare il tendere perennemente verso di lei. Da Platone a Kant, transitando attraverso tutto il pensiero cristiano e medioevale, possiamo riconoscere un “filo rosso”, così esplicito nell’affermazione di Lessing, che ha origine nell’approccio dualistico della filosofia parmenidea, “l’essere è il non essere non è”; prosegue nei fondamenti dualistici pitagorici per confermarsi nella logica aristotelica, “A è uguale ad A ed è diversa da tutto ciò che non è A”, diviene fondativo nella teologia cristiana nella dicotomia Bene Male, si celebra in forme diverse eppure comuni in Cartesio, Bacone fino a tutto il pensiero scientifico contemporaneo. La faccio breve: tutto il nostro pensiero sia etico che epistemologico parte da una certezza che non è una conquista ma un postulato: esiste una verità ontologicamente compiuta e compito e diritto peculiare dell’essere umano è ricercarla anche se, assisa com’è sulle ginocchia di Dio, ci sarà possibile comprenderla nella sua interezza solo nella vita ultraterrena, almeno per i credenti, mentre rimane il faro delle notti di ricerca per scettici e materialisti.

Ho estremamente sintetizzato una riflessione che meriterebbe ben più ampio approfondimento ma al solo fine di affrontare un ambito circoscritto della più vasta questione, quello della verità. Il concetto, come accennato, è centrale già in Parmenide che con l’espressione greca aletheia fonda e condiziona l’intera riflessione successiva. L’etimo del termine può aiutarci: aletheia è composto da alfa privativa e léthos, oscuramento, insomma indica il togliere dall’oscurità, il portare alla luce, in una parola, il disvelare. Questo presuppone, senza dimostrarlo, che la verità esista in sé e sia oscura fino a che, grazie al soccorso del lume della ragione ed al metodo scientifico, la si illumini rendendola evidente. L’antinomia luce buio rimane costante in tutto il viaggio filosofico dell’occidente ed è certamente uno dei grandi meriti di Heidegger aver ripensato tale concetto nel corso dell’intera sua opera. Il suo originale approccio si rivela già in “Essere e tempo”, ancora in “Introduzione alla metafisica” per poi approdare ad una vera svolta con “La fine della filosofia e il compito del pensiero” in “Tempo ed essere”, arricchito dall’analisi acutissima sulla centralità del linguaggio. Faccio tesoro della prospettiva heideggeriana per affermare che la verità “diviene ed è” solo attraverso la parola che la incontra lungo il cammino, non perché la disvela, ma in quanto la “invera”. Capisco che può apparire tautologico affermare che la verità debba essere inverata, ma è proprio questo il tema: solo nella penombra della radura, per ricorrere all’allegoria heideggeriana, la verità non risulta appiattita, distorta, manicheamente banalizzata, la luce non acceca il viandante folgorandolo sulla via per Damasco, ma lo rende protagonista. La verità non è e non si dà, sta allo sguardo del viandante coglierla nel suo oscillare tra luce ed ombra nella radura. Sempre proseguendo sulle orme di Heidegger possiamo comprendere che la verità è anche suono, una sorta di eco misterioso che sembra aprirsi ed offrirti innumerevoli nuovi tragitti che si dipartono dalla radura stessa per inoltrarsi ancora una volta nel fitto della foresta e, chissà, condurti a nuove radure o regalarti al silenzio ed al buio.

Riprendiamo l’immagine del filosofo: il viandante sosta nella radura, ascolta le molteplici voci che lo invitano, osserva i multiformi ondeggiamenti nell’intreccio mutevole di luce ed ombra, sosta per saper meglio riprendere il suo viaggio e intanto cerca le parole dentro di sé, poiché l’uomo è “l’animale che parla” e che con la parola crea la realtà estraendola dall’anonimato per farla divenire realtà del suono che ha pronunciato. Ed ecco che ancor di più il tema della verità si sposta dall’evento osservato al soggetto che lo noma e lo rappresenta con la sua narrazione. Questo non risolve il problema ma lo pone in altri termini: l’essenza stessa della verità va trovata nella corrispondenza tra l’evento che si manifesta allo sguardo e la parola che lo descrive e, aspetto ancor più sottile e qualificante, nella coerenza che consente di creare una rappresentazione adeguatamente collocabile all’interno della struttura concettuale del soggetto e del contesto della comunicazione. Potrei essere certamente più chiaro affermando che a questo punto del viaggio il viandante, l’animale che parla in cammino verso se stesso, ha la profonda esigenza di ricorrere ad un elemento imprescindibile per la conoscenza della verità: la sincerità. Ma essere sinceri non significa rendere condivisibile la verità poiché essa nulla è fino a che il soggetto, intridendola di sé, dandole vita ed esistenza, la rende vera. Caro lettore, compagno di viaggio, protagonista del più meraviglioso e terribile atto creativo, credo che sincerità sia semplicemente cercare di esprimere la tua convinzione, la tua coerenza e la tua profonda passione … se ti abita. È lungo questo tragitto che l’allegoria heideggeriana ancor di più assume un potere evocativo e rivelatore. Il viandante ha percorso un lungo cammino in compagnia di se stesso e dei propri pensieri, ha vissuto, ha fatto esperienza del mondo comprendendo che “il mondo è” solo quando ne prende possesso, non materialmente, gnoseologicamente. È con l’atto del comprendere che lo ha organizzato, gerarchizzato, dipinto dei valori etici del suo imo, profumato delle delicatezze della sua sensibilità! Ogni viandante conosce il proprio mondo ed in esso vive, a volte, per un tratto più o meno lungo del percorso, può condividere i passi con qualcuno, ma sempre deve fare i conti con la valle dell’eco che lo abita, quella che ritrova ed ascolta seduto nella radura, mentre si rigenera per scegliere il prossimo sentiero.

È evidente che il viaggio non ha e non può avere un approdo definitivo, è una sorta di incedere ad incontrare l’orizzonte di se stessi, un perenne espandersi per meglio apprendersi, è così che si ha l’opportunità, a volte più frequentemente, altre con tappe molto prolungate e faticose, di sollevare un velo, svelare una qualche effimera verità. Ogni approdo è l’istante di un disvelamento, di una sorta di rivelazione di sé a se stessi, ed è proprio il profondo cambiamento coscienziale che ti rende ogni volta altro da te ed ancora più vero. Ma è proprio il tuo essere altro di fronte ad una nuova verità che te la mostra per ciò che è: il sussurrato segreto che ti induce a superarla, ad andare oltre, a divenire altro. Sarà proprio il coraggio di essere sincero che ti porterà a salutare la verità che già è divenuta altro, che rimarrà in te solo come passato consentendoti al cambiamento, al dubbio, alla ricerca, al viaggio, all’eterno peregrinare abitato dal sorriso. Ogni approdo ti cambia profondamente e ti scopri all’inizio di un nuovo percorso a rivedere ogni tua certezza, a cercarti nuovamente poiché la verità è nel tuo mutevole sguardo e chi è convinto di avere già le risposte in tasca … poverino! Per certo il suo obiettivo è solo giudicare, tentare di mettere ordine nella propria pochezza, ebbene, si accorgerà che la sua smania lo condurrà ad incontrare innumerevoli persone che, il più delle volte, giudicherà negativamente, allora sarà forse il momento che comprenda che negli altri incontra se stesso e se frequente è il cattivo odore che avverte … forse è opportuno che provi ad annusarsi.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero.

Clicca qui per leggere tutti gli articoli