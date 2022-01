Venerdì 14 sciopero trasporto pubblico locale per il rinnovo del contratto: ecco i dettagli

Savona. Le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna hanno proclamato 4 ore di sciopero per venerdì 14 gennaio 2022 per il trasporto pubblico locale in attesa del rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre 2017.

Le organizzazioni sindacali “sono ben consapevoli della grave emergenza che ha colpito il Paese, ma è altrettanto vero che, proprio coloro che hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio dell’incolumità personale per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, devono avere il rinnovo del contratto di lavoro”.

Di seguito le principali modalità di adesione allo sciopero per le aziende liguri. Ecco i dettagli per provincia:

SAVONA

Tpl Linea srl: Personale viaggiante, Graduato: dalle 10:15 alle 14:15

GENOVA

Amt: tutto il personale operante su turni: dalle 11.30 alle 15.30.

Amt servizio extra urbano: tutto il personale operante su turni: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Ferrovia Genova Casella: tutto il personale operante su turni dalle ore 11.30 alle 15.30.

TDC Srl Torriglia: Personale viaggiante e Graduato: dalle ore 10.30 alle 14.30.

IMPERIA

RT S.P.A: Personale viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle 15.00.

LA SPEZIA

ATC Esercizio spa, – Sela srl Borghetto Vara (SP) – Cooperativa Mannario Riomaggiore (SP)

Personale viaggiante, Graduato e biglietteria: dalle 11.00 alle 15.00.