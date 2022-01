Variante Omicron, Bassetti: “In primavera potremmo avere l’immunità di gregge”

Liguria.”Oggi in Inghilterra, dove hanno visto crescere la variante Omicron prima di noi in maniera importante, hanno raggiunto il 98% della popolazione generale che è protetta dal virusperché o ha fatto la vaccinazione o è venuta in contatto col virus e quindi si trova in qualche modo protetta almeno dalle forme più impegnative. Diciamo che gli inglesi hanno raggiunto l’immunità di gregge, quella superiore al 95%, alla quale speriamo di arrivare presto anche noi“.

A dirlo, come auspicio e osservazione, è stato il direttore della clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti intervistato in diretta questa mattina a Buongiorno Benessere su Raiuno.

Gli italiani quando raggiungeranno l’immunità di gregge? “Se continuiamo a crescere con ritmi di 200-250mila contagi”, che indicano un numero “almeno 2-3 volte più alto, perché non dimentichiamoci che il tampone rapido ha un numero importante di falsi negativi, vuol dire che verosimilmente nella prossima primavera noi avremo oltre il 95% degli italiani che tra vaccinazioni e infezione naturale avranno raggiunto l’immunità. Quindi è probabile che dovremo ancora assistere a questa ondata, purtroppo, e poi io mi auguro che avremo l’immunità di gregge che ci proteggerà almeno dalle forme più gravi. Io penso che con la primavera dovremmo iniziare a vedere quella luce che speriamo di vedere”.

“La situazione è di un aumento impressionante dei contagi soprattutto nelle ultime due settimane – continua – era atteso, perché è un po’ quello che è avvenuto con la predominanza della variante Omicron anche in altri Paesi. Crescono molto i contagi, anche perché sono cresciuti forse troppo i tamponi eseguiti, fatti anche tante volte in maniera inappropriata”.

“Io credo che bisognerà cercare di differenziare molto chi è positivo e ha Covid, cioè la polmonite, e chi è positivo asintomatico e va in ospedale per un’altra ragione. Questo dovrebbe essere fondamentale nel cambio di colore delle regioni”, conclude.