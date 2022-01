Varazze, si spengono le speranze di salvezza diretta, Mazzocchi: “Evitato passivo più pesante grazie a Faggiano”

Pesante sconfitta per il Varazze di mister. Tra le mura amiche, i nerazzurri hanno subito un poker dal Finale.

Mister Paolo Mazzocchi non cerca scuse: “Non salvo niente della partita di oggi. Tutto quello che non avremmo dovuto fare lo abbiamo fatto. Detto questo, abbiamo incontrato una squadra quadrata, forte e con principi validissimi. Abbiamo fatto il loro gioco. Senza il nostro portiere Faggiano, avremmo potuto commentare un passivo più pesante”.

La sconfitta contro i giallorossi spegne le speranze di salvezza diretta cullate per qualche domenica grazie ai buoni risultati ottenuti sotto la gestione Mazzocchi. “Quando andiamo in svantaggio perdiamo la testa e le distanze. Smettiamo di giocare ed essere squadra. La coesione è sempre stata la nostra forza. Lavoreremo sull’aspetto mentale di qua alla fine. Dobbiamo pensare che faremo i play out, che saranno un terno al Lotto. Retrocederanno in due, forse tre. Non potremo sbagliare l’approccio. Dopo trenta secondi abbiamo sbagliato una palla subendo un contropiede e fino al novantacinquesimo abbiamo continuato a subire i loro contropiedi”, aggiunge l’allenatore.