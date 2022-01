Varazze, in pensione il comandante della polizia locale Vercesi: il saluto del sindaco Pierfederici

Varazze. Ultimo giorno di servizio dopo quarant’anni di lavoro per Varazze. È arrivato il momento della pensione per Mauro Vercesi da anni comandante della polizia locale. Gioviale, capace, stimato in città.

Anche il sindaco Luigi Pierfederici esprime riconoscenza: “Varazze saluta il comandante della polizia locale, l’ispettore capo Mauro Vercesi, nel suo ultimo giorno di servizio alla comunità. Da domani infatti il comandante sarà a riposo dopo quarant’anni di lavoro per il nostro comune”.

“Personalmente non posso che essere dispiaciuto – sottolinea -, in quanto il comandante Vercesi è sempre stato presente ed operativo soprattutto nei momenti più difficoltosi sia della pandemia sia nelle fasi alluvionali. Un ringraziamento per tutto il lavoro svolto per la nostra comunità sempre in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale”.