Vadese, la ricetta di Provato: “Testa bassa fino a fine febbraio, il derby? Merito anche di un messaggio”

Jacopo Provato è una delle colonne portanti della Vadese. La squadra, costruita per obiettivi ambiziosi, è stata falcidiata dagli infortuni – addirittura quattro alle ginocchia – che hanno inficiato l’inizio di stagione. Nonostante ciò, gli azzurrogranata stanno guadagnando posizioni in classifica a suon di vittorie. Contro il Quiliano&Valleggia è arrivato il quarto hurrà consecutivo.

Al termine di una partita con tre espulsi tra le fila della Vadese, alla squadra di Tony Saltarelli è bastato il goal di Piu per fare bottino pieno. Merito anche di un pacchetto difensivo che ha mantenuto la porta inviolata. “Una bella vittoria. Ieri ho mandato un messaggio sul gruppo dicendo che l’avremmo vinta in 23. Nei derby c’è bisogno del sostegno di tutti, anche di chi sta fuori. Quest’anno siamo stati colpiti da una serie incredibile di infortuni. Ben quattro alle ginocchia. Penso che sia un record. La prossima sarà ancora più dura perché avremo in più gli squalificati”, commenta Jacopo Provato.

I nuovi innesti e il forte spirito di gruppo stanno aiutando la Vadese a tornare a lottare per le posizioni nobili della classifica: “Uruci e Leskaj si sono calati alla grande nel nostro gruppo: unito e aperto a tutti. Il gruppo è quello che c’è da quasi tre anni con qualche innesto. Da anni non vivevo un gruppo del genere. Proveremo fino alla fine a centrare i play off. Adesso dobbiamo mettere la testa bassa fino a fine febbraio cercando di fare più punti che possiamo. A fine febbraio alzeremo la testa e vedremo dove saremo. La squadra era stato costruita per questo obiettivo. Non lasceremo nulla di intentato”, ha concluso Provato.