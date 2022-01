Vaccino Covid under 12, Lauro (Lista Toti) replica a Garibaldi (PD): “Attacco sconclusionato”

Liguria. “L’esperienza del recente passato non ha insegnato nulla alle opposizioni, e in particolare al capogruppo del PD Luca Garibaldi, che anche oggi si esibisce in un attacco sconclusionato portando a sostegno delle sue tesi numeri sbagliati e fuorivianti”. Lilli Lauro, consigliera regionale della Lista Toti, interviene così in merito al tema della vaccinazione pediatrica in Liguria.

“Nel dicembre del 2020 e nei primi mesi del 2021 Garibaldi e il resto dell’opposizione attaccavano a testa bassa il presidente e assessore Giovanni Toti colpevole, a loro dire, di ritardi clamorosi nella campagna vaccinale – prosegue Lauro – Come è andata a finire lo sappiamo tutti: la Liguria è oggi una delle regioni italiane più virtuose, ricevendo in tal senso anche il plauso del commissario Figliuolo, ben più titolato a parlare del tema rispetto a Garibaldi”.

“Anche perché il collega del PD ora sta assumendo lo stesso comportamento anche sulla campagna relativa alle vaccinazioni pediatriche, per la quale occorre fare alcune precisazioni. Anzitutto non è vero che il 16,32% ha ricevuto la prima dose: parliamo infatti di 14.456 bambini su una platea di circa 78 mila, quindi siamo al 18,43%. Nelle prossime ore saranno poi attivate altre linee vaccinali, per venire incontro a tutte le esigenze e ridurre al minimo i disagi”.

“Infine – conclude Lilli Lauro – trovo davvero sgradevole che Garibaldi faccia ironia sulla ferma convinzione del presidente che il vaccino sia l’unica arma per uscire dalla pandemia. Al collega, che parla di ‘proclami’ e ‘parole non seguite dai fatti’, ricordo che Toti, per difendere una posizione di assoluto rigore a tutela della salute dei liguri, è finito addirittura sotto scorta. Come direbbe un’icona della sinistra, le parole sono importanti. E quelle di Garibaldi sono del tutto fuori luogo”.