Vaccino Covid, da mercoledì accesso diretto in Asl2 per chi ha il super green pass in scadenza

Savona. Da mercoledì 19 gennaio saranno attivate in Asl2 nel punto vaccinale del Palacrocrociere di Savona le linee speciali per fare il vaccino ad accesso diretto a chi ha il super green pass in scadenza nei sette giorni successivi. A essere interessata la popolazione over 12.

Ad annunciarlo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa sulla pandemia di Covid.

“Le linee vaccinali in Liguria sono arrivate a oltre 100mila vaccini alla settimana – ha ricordato Toti – e stiamo somministrando tutto quello che ci viene consegnato da Roma, questa è una buona notizia e la ragione per cui il Covid sta stabilizzando la sua circolazione”.

In ogni Asl della Liguria sono state attivate queste linee speciali.